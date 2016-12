W GRUDNIOWYM „działkowcu”

ROŚLINY OZDOBNE



ŚNIEGULICZKI

dr hab. Piotr Latocha, SGGW dr hab. Piotr Latocha, SGGW Doskonale sprawdzają się w miejscach cienistych, ale też dobrze rosną na stanowiskach słonecznych. Ich walorami są interesujące owoce wiszące do późnej zimy. W ofercie najczęściej możemy spotkać śnieguliczkę białą, Doorenbosa, >> Chenaulta i koralową. Są to niewysokie krzewy o liściach sezonowych. Drobne białoróżowe kwiaty rozwijają się najczęściej późnym latem i są słabo widoczne. Owoce kuliste, zależnie od gatunku 6–15 mm średnicy białe lub różowe. O pokroju wzniesionym – te gatunki i odmiany są idealne na żywopłoty formowane i nieformowane. Śnieguliczka biała (S. albus var. laevigatus) często jest wykorzystywana do tworzenia żywopłotów formowanych. Wyróżnia się wzniesionym pokrojem i licznymi, dość dużymi białymi owocami (do 1 cm). Owoce te są bardzo dekoracyjne, a ponadto stanowią doskonały pokarm dla ptaków zimą. Śnieguliczka Doorenbosa (S. × doorenbosii) ma cenne odmiany obficie owocujące o nieco większych (do 1,5 cm), różnie zabarwionych owocach – 'White Hedge' o owocach białych, 'Mother of Pearl' o białoróżowych oraz 'Amethyst' o owocach różowych.

W DOMU I NA TARASIE

mgr Agnieszka Kupska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rośliny doniczkowe są niezastąpionym elementem dekoracyjnym każdego mieszkania, domu i biura. Popularność jednych gatunków co pewien czas przemija, ustępując miejsca innym. Jednak wybór interesujących gatunków >> i odmian roślin ozdobnych z roku na rok się powiększa, dzięki czemu bez trudu można znaleźć wśród nich coś odpowiedniego do każdego wnętrza. Egzotyczne piękności Od kilku sezonów niezmiennie pierwsze miejsce wśród najchętniej kupowanych roślin kwitnących zajmują storczyki. Ich głównym atutem są oryginalne kwiaty, ogromnie zróżnicowane pod względem kształtów, rozmiarów i kolorów. Do uprawy w domu najlepiej nadają się następujące rodzaje: Cymbidium, Cattleya, Dendrobium, Miltonia lub też najpopularniejszy Phalaenopsis. W sprzedaży dostępne są również storczyki miniaturowe, np. falenopsis 'Little Lady', dorastające do 15–20 cm wysokości. Warto zwrócić również uwagę na rodzaj Vanda, który zachwyci każdego nie tylko swoją urodą, ale i oryginalnym sposobem uprawy – wiszące w powietrzu rośliny bez podłoża. Storczyki wymagają stanowiska jasnego, ale bez bezpośredniego dostępu promieni słonecznych. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne – najlepiej specjalistyczny substrat do uprawy storczyków.(...)



URZĄDZAMY OGRÓD

mgr inż. Marta Szczęsny-Muciak, architekt krajobrazu Warto pomyśleć o zaplanowaniu świątecznego oświetlenia ogrodu, tarasu lub ganku dla efektownego wizualnego urozmaicenia świąt Bożego Narodzenia. Musimy jednak dobierać je z głową, ponieważ powinno być ono także bezpieczne. >> Co oświetlić? Pierwsze skojarzenie ze świętami Bożego Narodzenia to oczywiście choinka. Dlatego też warto wykorzystać przede wszystkim rosnące w ogrodzie drzewka iglaste – świerki lub jodły. Gdy w ogrodzie brakuje nam klasycznych „choinek", mogą je zastąpić strzeliste jałowce, choiny kanadyjskie, żywotniki bądź sosny. Na tarasie lub ganku pięknie zaprezentuje się udekorowany iglak w dużej donicy, który może trafić do gruntu wiosną. Nowoczesność do ogrodu wnieść może świecąca donica na choinkę. Iluminować można także zimozielone pnącza wspinające się po pergoli lub ścianie budynku. Ciekawie zaprezentują się także drzewa i krzewy liściaste. Ich ażurowe gałęzie rozbłysnąć mogą feerią barw dzięki łańcuchom świetlnym. Szczególnie ciekawie wyglądać będą gatunki i odmiany o wyrazistych formach gałęzi takie jak robinia biała, wierzba 'Erythroflexuosa' czy te o barwnych pędach (np. dereń biały 'Sibirica'). Świąteczny klimat podkreśli także stosowanie podświetleń reflektorami kierunkowymi.(...)

TEMAT MIESIĄCA

CHOINKA NA ŚWIĘTA

dr Adam Marosz, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez pachnącej, żywej choinki. Wybór jest coraz większy. Obok drzewek ciętych, modne stają się tzw. ekologiczne choinki oferowane w pojemnikach, które po świętach można wystawić na zewnątrz, >> a wiosną posadzić w ogrodzie lub na działce. Wśród choinkowych drzewek wciąż dużą popularnością cieszą się te cięte. Największą trwałością charakteryzują się jodły: kaukaska, koreańska, jednobarwna, Frasera. Choinki takie są jednak drogie i kosztują zwykle w zależności od wielkości i pochodzenia od 100 do 250 zł. Świerk kłujący podobnej wielkości może być nawet o połowę tańszy, a pospolity – nawet trzykrotnie. Świerki wyróżniają się pięknym zapachem, nie mają jednak zbyt trwałych igieł, które po przesuszeniu stopniowo opadają. Szybkość ich opadania w mieszkaniu zależy od temperatury, wilgotności powietrza i dostępu wody, ale przede wszystkim związana jest z terminem cięcia drzewek. Im później ścięta choinka i przyniesiona do mieszkania – tym bardziej trwała i pachnąca..(...) DZIAŁKOWIEC | 12’2016 | KUCHNIA ŚWIĘTA Z PRZYPRAWAMI

dr Joanna Lisiecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przyprawy mają długą i burzliwą historię. Niegdyś cenniejsze od złota i używane tylko od święta. Dziś dostępne niemal w każdym sklepie. To między innymi dzięki nim święta Bożego Narodzenia są tak wyjątkowym czasem. . >> Przyprawy, dobrze dobrane, potrafią zmienić nawet najbardziej banalną potrawę w kulinarne arcydzieło. Nie tylko wzbogacają walory smakowe i zapachowe potraw, ale także pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Zawarte w przyprawach olejki eteryczne mają działanie przeciwzapalne, łagodzące i przyspieszające trawienie. Przyprawy odgrywają również rolę konserwantów, a niektóre z nich posiadają magiczną moc, gdyż są naturalnym afrodyzjakiem. Trudno wyobrazić sobie bożonarodzeniowe wypieki i potrawy bez pachnących korzennych dodatków. Oto kilka z nich: Cynamon jest jedną z najstarszych znanych przypraw. Jest to sproszkowana (lub nie) kora drzewa cynamonowca. Nieodzowny składnik pierników oraz dodatek do wigilijnego kompotu z suszu. Można nim doprawiać również mięsa, którym doda ciekawego, bardzo charakterystycznego aromatu. Cynamon rozgrzewa, poprawia krążenie krwi oraz usprawnia proces trawienia, a zawarte w nim olejki mają działanie uspokajające, rozkurczowe i rozluźniające. (...) DZIAŁKOWIEC | 12’2016 | W WARZYWNIKU

KWITNĄCY WARZYWNIK

dr Anna Wrzodak, instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach W ostatnim czasie bardzo popularna stała się aranżacja ogrodów łącząca kwiaty i warzywa na wspólnych rabatach. Takie mieszanie gatunków pozwala eksponować warzywa w reprezentacyjnych częściach ogrodu, a jednocześ­nie zachować estetykę i dekoracyjność miejsca. >> Myśląc o nasadzeniach na kolejny sezon zaplanujmy warzywnik w miejscu widocznym, gdyż może to być zakątek, którym warto się pochwalić domownikom i gościom. Razem, dlaczego nie? Posadzenie warzyw i ziół wraz z roś­linami ozdobnymi jest modne w dużych ogrodach i jest możliwe także na niewielkich działkach i tarasach. Prawie wszystkie warzywa i część ziół to rośliny jednoroczne, więc co roku można je sadzić w innym miejscu, zmieniając kompozycje ogrodu. Większość warzyw ze względu na kolor i ciekawy kształt liści, kwiatów i owoców oraz pokrój (gatunki wspinające się po podporach) nie tylko stanowią ważne źródło wartości odżywczych, ale też spełniają rolę dekoracyjną. Atrakcyjne połączenia Bardzo efektowną rośliną jest ciemnoczerwony jarmuż – odmiana 'Redbor'. Roślina o pięknym pokroju i niezwykłej barwie liści może królować na niejednej rabacie. Wystarczy posadzić jeden okaz, w otoczeniu roślin o szarozielonych liściach jak np. jednoroczny starzec bądź lawenda, aby powstała interesująca kompozycja. (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju