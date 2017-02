W LUTOWYM „działkowcu”

KROKUSY

dr Dariusz Sochacki, SGGW dr Dariusz Sochacki, SGGW Te niewielkie rośliny kojarzą się nieodmiennie z początkiem wiosny. Znamy je też z pędzenia w doniczkach, a jeden z gatunków – choć kwitnący jesienią – uprawiany jest w celu pozyskiwania najdroższej przyprawy świata – szafranu. Krokusy należą >> do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae). Wiosenne gatunki zakwitają w marcu, nierzadko kiedy leży jeszcze śnieg. Ich kwiaty i liście wyrastają prosto z lekko spłaszczonych bulwek. W czasie kwitnienia osiągają wysokość zaledwie 10–12 cm. Najpopularniejsze w uprawie są odmiany tzw. wielkokwiatowe, wywodzące się od krokusa wiosennego (Crocus vernus). Do najładniejszych należą: biała 'Jeanne d'Arc', niebieskofioletowe 'Remembrance', 'Early Perfection', 'Grand Maitre' i 'Flower Record' oraz wielobarwne 'Pickwick', 'Striped Beauty' i 'King of the Striped'. Odmiany żółto kwitnące 'Golden Yellow' i 'Yellow Giant' pochodzą od krokusa żółtego (Crocus flavus), a 'Cream Beauty', 'Dorothy' i 'Fuscotinctus' – od szafranu złotego (Crocus chrysanthus). Krokusy dobrze rosną w miejscach słonecznych lub lekko ocienionych, na glebach próchnicznych, przepuszczalnych i wilgotnych. Na glebach piaszczystych i jałowych przyrosty bulw są bardzo słabe i rośliny prawie nie kwitną. Na rabatach, w kwietniu i maju, rośliny należy dokarmić

(...) DZIAŁKOWIEC | 2’2017 | ROŚLINY OZDOBNE ZAPROŚMY PTAKI DO OGRODU

mgr Agnieszka Waszak, architekt krajobrazu Ptaki, razem z szatą roślinną i innymi zwierzętami, stanowią nieodłączny element bioróżnorodności na działce. Cieszą nas swoim śpiewem i pięknym wyglądem, ale przede wszystkim szukają pożywienia, wody, schronienia i miejsca do założenia gniazda. . >> Przy okazji odniesiemy z tej wizyty znaczne korzyści, gdyż ptaki zauważalnie zmniejszą ilość uciążliwych szkodników: owadów, w tym drutowców i pędraków oraz ślimaków. Aby przyciągnąć ptaki do ogródka, warto wysłać im specjalne zaproszenie: stworzyć takie warunki, aby z chęcią się tu pojawiły. Zaprojektujmy więc naszą działkę tak, aby ptaki się tu dobrze czuły. Pożywienie W pierwszej kolejności – szukają jedzenia. Szpaki, wróble, zięby i kosy latem żywią się owadami, ale jesienią i zimą, gdy owadów już nie ma, chętnie będą jadły owoce oraz ziarna, np. zbóż. Posadźmy więc rośliny rodzące owoce, które pozostają długo na gałęziach: jarząb (Sorbus), irgę (Cotoneaster), ognik (Pyracantha), głóg (Crataegus), rokitnik wąskolistny (Hippophae rhamnoides), różę pomarszczoną (Rosa rugosa), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), berberys (Berberis), mahonię (Mahonia), jabłonie ozdobne (Malus), a także leszczynę (Corylus).(...)



DZIAŁKOWIEC | 2’2017 | ROŚLINY OZDOBNE MAŁO ZNANE BYLINY

mgr Małgorzata Śmigielska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Świat roślin jest niezwykle bogaty. Hodowcy co roku dostarczają nowe odmiany znanych nam gatunków, przypominają o roślinach zapomnianych oraz przedstawiają nowe, do tej pory jeszcze mało rozpowszechnione w uprawie. >> Warto zaznajomić się z nowinkami, a nasze kompozycje z pewnością zyskają na urodzie. Urocze, przewieszające się dzwonkowate kwiaty tworzy dzwonkowiec powojnikowaty 1 (Codonopsis clematidea). Osiąga 60–90 cm wysokości. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Kwiaty mają długość 2,5 cm, a ich wnętrze dekorują fioletowo-niebieskie wzory. Uroda i niezbyt duże wymagania sprawiają, że dzwonkowiec będzie bardzo wartościowym okazem na rabatach bylinowych i w ogrodach skalnych, zwłaszcza słonecznych. Wyjątkowo fantazyjne kwiatostany tworzy indiańska trawa mydlana 2 (Xerophyllum tenax), nazywana także trawą niedźwiedzią. Latem z gęstych kęp sztywnych liści wyrastają wysokie do 120 cm pędy, zakończone gronem białych, lekko pachnących kwiatów. Pęd kwiatostanowy przypomina kształtem berło. Blaszki liściowe są od spodu szaroniebieskozielone. Liście po zasuszeniu zmieniają kolor na biały i można je wykorzystywać do suchych kompozycji. Trawa mydlana zimuje w naszych warunkach, wymaga jednak okrycia. (...)

DZIAŁKOWIEC | 2’2017 | W SADZIE

PRZEŚWIETLANIE KORON

prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Przedwiośnie to doskonała pora na prześwietlanie koron drzew owocowych. Drzewa tniemy w dni suche, słoneczne, przy temperaturze powyżej 5ºC. Większe rany po cięciu warto zasmarować białą farbą emulsyjną z dodatkiem środka , >> grzybobójczego Topsin M 500 SC lub Miedzian 50 WP (5 g na 0,25 kg farby) lub preparatem Funaben Plus 03 PA. Młode drzewa nie wymagają wiele cięcia poza korygowaniem kształtu i zagęszczenia korony. Dla wszystkich drzew już owocujących można polecić prześwietlanie, czyli usuwanie nadmiaru gałęzi z korony. W pierwszej kolejności tniemy jabłonie, grusze i śliwy. Wiśnie i czereśnie lepiej ciąć latem, po zerwaniu owoców. Cięcie brzoskwiń lepiej jest odłożyć do kwietnia – wówczas łatwo można odróżnić pąki żywe od martwych i tak ciąć, aby pąków żywych pozostało na drzewie odpowiednio dużo. Gałęzie w koronie drzewa nie mogą się pokładać na sobie, krzyżować ze sobą, zaplatać, ani rosnąć od obwodu korony w kierunku środka. Gałęzie w koronie muszą być luźno, odległość w pionie między nimi powinna wynosić 0,5–1 m. Jeśli korona ma przewodnik, to dolne gałęzie powinny być dłuższe(...) DZIAŁKOWIEC | 2’2017 | TEMAT MIESIĄCA BALKONOWI GIGANCI

dr hab..Agnieszka Krzymińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wśród roślin balkonowych najbardziej cenione są te przydatne do letnich aranżacji. Cechuje je ogromne bogactwo kolorów i form, przy niemal niezliczonej ilości odmian. Nie sposób wyobrazić sobie bez nich letnich balkonów i tarasów. Są to często >> rośliny jednoroczne ale również i tzw. trwałe niezimujące, które mimo że w stanie naturalnym są bylinami, to w naszych warunkach klimatycznych zamierają już po lekkich przymrozkach. Jednak przeniesione wcześniej do chłodnych pomieszczeń mogą przetrwać zimę. Przewieszające się pędy – To szczególnie cenne formy, które znajdują dobre zastosowanie w zawieszanych i wysokich, stojących pojemnikach. Od wielu lat rośliną numer jeden w tym gronie jest pelargonia bluszczolistna (Pelargonium peltatum). Cenione są jej odmiany o pojedynczych, bardzo licznie wyrastających kwiatach. Te z kwiatami półpełnymi kwitną mniej obficie i tworzą krótsze pędy. Pelargonie mają wielu amatorów, gdyż w porównaniu z innymi roślinami nie mają dużych wymagań. Dość dobrze znoszą też błędy uprawowe. Drugą co do popularności rośliną balkonową jest petunia (Petunia). Jej odmiany o zwisających pędach nazywane są surfiniami. Kwiaty pojedyncze i pełne mają szerszą paletę barw niż u pelargonii. Spotykane są nawet okazy z kwiatami określanymi jako czarne. Na uwagę zasługują też przyjemnie pachnące odmiany o biało-fioletowych kwiatach. Petunie bardzo obficie kwitną,(...) DZIAŁKOWIEC | 2’2017 | KUCHNIA

NAJLEPSZE SURÓWKI

mgr Magdalena Dyki-Pędzich, ROD w Żyrardowie Zimą mniej spożywamy owoców i warzyw niż w innych sezonach roku, gdy są one dostępne „prosto z ogrodu". Warto jednak zadbać o to, by jedzenie świeżych warzyw uwzględniać w codziennym jadłospisie przez cały rok. W okresie zimy i przedwiośnia . >> więcej korzystamy z mrożonek, przetworów owocowo-warzywnych i z warzyw przechowywanych. Mniej kupujemy nowalijek, pochodzących często z importu, są zwykle dość drogie i nie zawsze mamy do nich zaufanie. Obawiamy się najczęściej o jakość oferowanych w handlu produktów z importu. Patrząc na pięknie wyglądające, drogie warzywa i owoce, zastanawiamy się, czy nie wyrosły zbyt szybko i w jakich warunkach były składowane, zanim trafiły na półki sklepowe, a potem na nasz stół... Lepiej więc skorzystać z produktów krajowych. O tej porze roku mamy do dyspozycji: 1 warzywa świeże z ogrodu, czyli zimujące w gruncie: jarmuż, kapusta brukselska, roszponka, zimowe pory, skorzonera (zadołowana); 2 warzywa korzeniowe przechowywane w stanie świeżym (marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, seler, rzodkiew czarna); 3 warzywa cebulowe (czosnek, cebula); 4 kapusty: biała, czerwona, włoska i krajowa pekińska (z przechowania i te warzywa są zwykle kupowane); 5 warzywa z domowej uprawy, czyli zieleniny, które stanowią dodatki do potraw. (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju