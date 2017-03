W MARCOWYM „działkowcu”

WIOSENNE KRZEWY

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Krzewy ozdobne kwitną o różnych porach roku, jednak te na przedwiośniu i wczesną wiosną przykuwają największą uwagę. Zmęczeni długimi, pozbawionymi koloru miesiącami, cieszymy się z każdego kwiatu w ogrodzie. Potrafimy wówczas docenić >> urodę roślin, na które w późniejszych miesiącach nie zwrócilibyśmy uwagi. Najwcześniej zakwitają gatunki, u których pąki kwiatowe formują się latem i zimują na pędach. Niekiedy już w styczniu mogą rozwinąć się oryginalne kwiaty oczarów (Hamamelis). Posiadają one charakterystyczne, bardzo wąskie, fantazyjnie poskręcane płatki, sprawiające niezwykłe wrażenie. W produkcji szkółkarskiej i sprzedaży najczęściej znajdują się obficie kwitnące odmiany oczaru pośredniego (H. ×intermedia). Krzewy te osiągają do 3–4 m wysokości i szerokości. Różnią się barwą kwiatów. U odmian Arnold Promise, 'Pallida' i 'Westerstede' są one żółte, u 'Diane' i 'Feuerzauber' – czerwonawe, a u 'Jelena' i 'Orange Beauty' – jasnopomarańczowe. Równie wcześnie potrafi zakwitać kalina wonna (Viburnum farreri), jej różowe, później białe kwiaty, zebrane są w wiechy o długości do 5 cm. Zazwyczaj jednak termin kwitnienia przypada na koniec marca lub w kwietniu. Kalina ta dorasta do 2–3 m wysokości. Do małych ogrodów można też wybrać karłową odmianę Nanum. Podobnym gatunkiem jest kalina bodnantska (V. ×bodnantense),

mgr Elżbieta Filek, architekt krajobrazu Marzeniem każdego ogrodnika jest pięknie urządzony ogród, w którym zawsze coś kwitnie. Mamy do dyspozycji bogaty asortyment drzew i krzewów, bylin, roślin dwuletnich i jednorocznych oraz cebulowych. Znając termin kwitnienia . >> poszczególnych roślin możemy tak skomponować rabatę, aby była atrakcyjna przez cały sezon wegetacyjny. Trzon rabaty mogą stanowić rośliny wyższe – drzewa i krzewy. Będą one doskonałym tłem dla roślin niższych. Sadząc rośliny, pamiętajmy o tym, że... Możemy utworzyć grupy roślin kwitnących w jednym terminie, harmonizujących ze sobą lub kontrastujących pod względem kolorów i zestawić je z grupami kwitnącymi w innym terminie. Możemy też tak dobrać rośliny, żeby jedna była tłem dla drugiej i by kwitnienie płynnie przechodziło z jednego gatunku na drugi. Taki rodzaj kompozycji jest najtrudniejszy do wykonania i wymaga dokładnych obserwacji poszczególnych gatunków w danym miejscu. Szczególnie wiosną stanowisko i to jak operuje na nim słońce ma istotny wpływ na termin kwitnienia (np. w cieniu śnieg się dłużej topi, a gleba rozmarza powoli). Na glebach gliniastych też rozpoczyna się kwitnienie później niż na piaszczystych.(...)



dr hab. Jerzy Lisek, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Winogrona są smacznymi owocami o cennych walorach odżywczych i prozdrowotnych. Można produkować je we własnym ogródku. Winogrona zawierają substancje pokarmowe, takie jak cukry, białka, składniki mineralne >> oraz związki aktywne biologicznie, stymulujące odporność organizmu na niektóre czynniki chorobotwórcze. Do takich związków należą witaminy oraz antyoksydanty, a wśród nich najważniejsze są związki fenolowe. Ich wysoka zawartość cechuje przede wszystkim jagody o ciemno zabarwionej skórce i soku. Winogrona są konsumowane na świeżo oraz przeznaczone do wyrobu wina, soków i dżemów. Krzew winny jest ozdobą ogrodu, a jego uprawa może stać się pasją. Ważne w uprawie Efekt uprawy zależy od takich czynników jak właściwy wybór lokalizacji i odmiany, dobra jakość sadzonek oraz właściwa pielęgnacja krzewów. Krzew winny wymaga stanowisk ciepłych, w miarę możliwości nasłonecznionych przez cały dzień, osłoniętych od silnych wiatrów, ale umiarkowanie przewiewnych, aby ograniczyć rozwój chorób grzybowych. Pod uprawę nie nadają się zastoiska mrozowe, miejsca nisko położone, ze zmiennym i wysokim poziomem wód gruntowych, zacienione przez budynki, drzewa i krzewy oraz z częstymi gradobiciami. Winorośl preferuje gleby lekkie, z wysoką zawartością wapnia (pH 6,5–7,2). Mieszańce międzygatunkowe najlepiej rozwijają się przy lekko kwaśnym odczynie gleby (pH 6–6,5). (...)

POWRÓT STARYCH ODMIAN

dr Dorota kruczyńska, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Uprawa jabłoni w Polsce ma bardzo długą tradycję. Początkowo drzewa sadzono w ogrodach przyklasztornych i dworskich, z czasem zaczęły się pojawiać przy chłopskich chatach. W XIX w. tradycją stało się sadzenie jabłoni przy domu lub zagrodzie. Wiele wówczas , >> sadzonych odmian spotyka się nadal w starych sadach – obok tych bardzo znanych, jak 'Kosztela' i 'Papierówka' także mniej popularne, jak 'Anis Barchatnyj', 'Bursztówka', 'Titówka'. Stały się one nieodzownym elementem kultury regionu z uwagi na przystosowanie się do lokalnych warunków. W odróżnieniu od odmian współczesnych, uprawianych praktycznie na obszarze całej Polski, te dawne odmiany podlegały rejonizacji. Stąd też inne odmiany spotyka się w południowej, a inne w północno-wschodniej części kraju. To zróżnicowanie było podyktowane warunkami klimatycznymi i koniecznością doboru odmian do niekiedy surowych warunków. Zalety starych odmian W porównaniu ze współcześnie uprawianymi, dawne odmiany charakteryzuje bardzo duże zróżnicowanie cech. Przede wszystkim rozległy zakres smaku, aromatu, zawartości cukrów i kwasów, jędrności. Jednym słowem cech, które decydują o smakowitości owoców. Bardzo ważny jest aromat, który bez wątpienia podnosi przyjemność jedzenia jabłek.(...) DZIAŁKOWIEC | 3’2017 | TEMAT MIESIĄCA LETNIE CEBULOWE

dr Dariusz Sochacki, SGGW w Warszawie Asortyment ozdobnych roślin cebulowych, bulwiastych i kłączowych kwitnących latem jest ogromny i daje nam wręcz nieograniczone możliwości kompozycyjne. W większości przypadków są to gatunki niezimujące w gruncie w naszych warunkach klimatycznych. >> Sadzimy je wiosną wprost do gruntu albo na przedwiośniu do pojemników. Wyjątek stanowią lilie, które sadzić możemy w dwóch sezonach – wiosennym i jesiennym, a także m.in. czosnki sadzone jesienią. Kwitnienie tej grupy roślin rozpoczyna się już w czerwcu i trwa – zależnie od gatunku – nawet do późnej jesieni. Najpierw zakwitają: czosnek olbrzymi (Allium giganteum), czosnek białawy (Allium christophii) i najwcześniejsze lilie (Lilium). Od połowy maja możemy też wysadzać do gruntu i do pojemników „podpędzone" w pomieszczeniach i już kwitnące – begonie bulwiaste (Begonia tuberhybrida) i dalie (Dahlia). Później, w lipcu, zakwitają kolejne lilie, pacioreczniki, czosnek główkowaty (A. sphaerocephalon), mieczyki (Gladiolus), krokosmie zwane też cynobrówkami (Crocosmia ×crocosmiiflora) i inne gatunki. Do późnej jesieni, nawet do mrozów, kwitnąć będą dalie i begonie bulwiaste, a pacioreczniki (Canna generalis) – zdobić dodatkowo działkę swoimi dekoracyjnymi liśćmi. Poza wyżej wymienionymi rodzajami i gatunkami, na kwit­nienie letnie możemy posadzić błonczatkę(...) DZIAŁKOWIEC | 3’2017 | W WARZYWNIKU

WARZYWA LIŚCIOWE

mgr Elżbieta Sikora Te warzywa w naszym kraju obejmują sporą grupę gatunków, należących do różnych rodzin botanicznych. W ostatnich latach wzrasta spożycie warzyw liściowych. Obserwuje się także coraz większe zainteresowanie ich uprawą w ogrodach działkowych i przydomowych. Niektóre gatunki .. >> warzyw liściowych to rośliny powszechnie uprawiane i dobrze znane: sałata masłowa, krucha (zwana często lodową), szpinak, pietruszka naciowa, rzeżucha, szczaw, burak liściowy, koper zielony. Mniej popularne w uprawie, a także w spożyciu są: szpinak nowozelandzki, endywia, sałaty listkowe, sałata rzymska, cykoria liściowa i sałatowa, roszponka, portulaka warzywna, seler listkowy, rokietta siewna, rukiew wodna. Z tej grupy coraz więcej amatorów zdobywa roszponka, rokietta siewna (zwana rukolą), sałata rzymska i cykorie. Dzieje się tak dlatego, że są one łatwo dostępne w handlu, wiele osób wprowadziło je do jadłospisu. Ponadto wzrosła świadomość znacznej części społeczeństwa dotycząca korzyści dla zdrowia wynikających z prawidłowego odżywiania. W ogrodach zaczęto uprawiać więcej warzyw liściowych, nie tylko sałatę masłową (m.in. różne sałaty listkowe, roszponkę, rukolę) także dlatego, że obecnie łatwo dostępne są nasiona. Zielone warzywa są cenione ze względu na swe bogactwo witamin, w tym ważną witaminę K (przeciwkrwotoczna) oraz to, że są zasobne w składniki mineralne (m.in. żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, siarkę i niektóre mikropierwiastki). Zawierają też kwas foliowy i wiele różnych związków bioaktywnych wykazujących działanie antynowotworowe (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju