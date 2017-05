W MAJOWYM „działkowcu”

IRGI W OGRODZIE

dr hab. Piotr Latocha, SGGW dr hab. Piotr Latocha, SGGW To mało wymagające i zróżnicowane krzewy, obejmujące różnej wielkości formy, od niskich, płożących po wysokie, wyprostowane. Mają atrakcyjne liście i owoce. Ojczyzną większości z nich są Himalaje i góry południowo-zachodnich Chin. Białe i liczne kwiaty irg pojawiają się >> wiosną. Liście niektórych gatunków są zimozielone, u innych wspaniale przebarwiają się jesienią na czerwone lub żółte kolory. Jednak szczególną ozdobą tych roślin są bardzo obfite i często długo utrzymujące się na roślinach owoce. Są one najczęściej czerwone i wspaniale kontrastują z ciemnozielonymi liśćmi. Chętnie zjadają je zimą ptaki. Dodatkowo niewielkie wymagania siedliskowe irg powodują, iż są to jedne z najpopularniejszych roślin sadzonych w naszych ogrodach. Jednym z najwyższych, uprawianych u nas gatunków, jest irga błyszcząca (Cotoneaster lucidus). Krzew ten doskonale znosi cięcie i wspaniale się zagęszcza. Można z niej tworzyć zielone ściany nawet do 2 m wysokości..

(...) DZIAŁKOWIEC | 5’2017 | ROŚLINY OZDOBNE ROŚLINY ALERGENNE I PARZĄCE

dr Jolanta Stawicka, SGGW Każdy, kto ma kontakt z roślinami ozdobnymi, powinien zdawać sobie sprawę, że mimo niezwykłej urody mogą nieść ze sobą niebezpieczeństwo. Problemem jest m.in. powstawanie różnych alergii i podrażnień. Warto poznać rośliny wykazujące takie właściwości, . >> a także jakie można podjąć środki ostrożności uprawiając je lub spotykając podczas spacerów i wycieczek. Alergie na pyłki Duże właściwości uczulające powodują pyłki roślin wiatropylnych. Najbardziej powszechne są alergie na pyłki traw (tymotki, kupkówki, wiechliny, życicy, kostrzewy, kłosówki) i roślin drzewiastych: brzozy, leszczyny, wiązu, buka, olszy, lipy, wierzby, topoli, grabu, ligustru. Właściwości alergizujące przypisuje się także kwiatom roślin zielnych, m.in: zwartnicy, łyszczca wiechowatego, chryzantemy, frezji, gerbery, tulipana, dalii, stokrotki, alstremerii, nagietka, hiacynta, krokusa. Włoski parzące Niektóre rośliny produkują włoski obronne, które wydzielają substancje odstraszające roślinożerców. Typowym przedstawicielem takiej strategii jest pokrzywa, która wytwarza włoski parzące wypełnione cieczą o właściwościach drażniących. Niekiedy także dotyk (...)



DZIAŁKOWIEC | 5’2017 | URZĄDZAMY OGRÓD OGRODY SKALNE

mgr Elżbieta Filek, architekt krajobrazu Są oryginalnym urozmaiceniem ogrodowej przestrzeni i pozwalają na uprawę ciekawych roślin o specyficznych wymaganiach. Skalniaki występują często w aranżacjach na działkach i w ogrodach. Sadzimy w nich najczęściej rośliny, które pochodzą z wyższych partii gór. >> W górach panują specyficzne warunki. Okres wegetacji jest tam krótki, gleba jest uboga i bardzo przepuszczalna. Składa się w większej części z piasku i żwiru niż z urodzajnej ziemi. Ponadto w górach często pada deszcz, a zimy są długie z dużymi opadami śniegu. Urządzając skalniak w ogrodzie musimy zapewnić roślinom podobne warunki. Podłoże, w które posadzimy rośliny powinniśmy wymieszać z drobnym żwirem, aby zapewnić dobry drenaż i umożliwić odprowadzenie nadmiaru wody. Zakładanie skalniaka powinniśmy zaplanować rok wcześ­niej, aby ziemia i kamienie dobrze osiadły. Zanim posadzimy rośliny, warto dokładnie wyzbierać wszelkie korzenie wieloletnich chwastów, szczególnie perzu. Jeżeli tego nie zrobimy, to w krótkim czasie perz zagłuszy wszystkie inne rośliny. (...)

DZIAŁKOWIEC | 5’2017 | ZDROWIE

BEZ BÓLU PLECÓW

lek. med. Jolanta Wacławek

„W zdrowym ciele zdrowy duch" – hasło stare, ale nadal aktualne. Ciało człowieka to misterna konstrukcja, której prawidłowe działanie zależy od harmonijnej współpracy wszystkich elementów. Podporą całej konstrukcji jest kręgosłup, który dźwiga nasz ciężar przez >> cały dzień – niezależnie od pozycji, jaką przyjmujemy. O prawidłowej postawie mówimy wówczas, gdy poszczególne elementy szkieletu są do siebie dopasowane i utrzymywane w prawidłowym położeniu za pomocą mięśni, ścięgien, więzadeł i chrząstek. Daje to atrakcyjny wygląd, inni widzą w nas człowieka spokojnego, poruszającego się z gracją, którego ruchy są płynne i krok sprężysty. Prawidłowa postawa Co oznacza? Jedna z definicji mówi, że jest to zharmonizowany układ poszczególnych odcinków ciała względem siebie i w odniesieniu do osi mechanicznej ciała, utrzymanej w minimalnym napięciu układów – mięśniowego i nerwowego. Zapewnia wtedy optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięś­niowego do jego utrzymania, są odpowiednie warunki do ułożenia narządów wewnętrznych. O postawie decyduje wzajemne prawidłowe ułożenie poszczególnych elementów ciała, czyli głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy,.(...) DZIAŁKOWIEC | 5’2017 | REPORTAŻ WIOSNA W OGRODACH

Sławomir Milewski, Dominik Taraska, redakcja "działkowca" Wiosna w pełni wkroczyła do ogrodów. W promieniach słońca działkowcy wypoczywają w swoich ogródkach i kontynuują wiosenne prace, których na początku sezonu nie brakuje. Warto zobaczyć, co dzieje się na działkach na początku kwietnia, na przykładzie kilku warszawskich ogrodów. >> Wszystkie opisywane ogrody powstały w latach 80. ubiegłego wieku. Był to okres najintensywniejszego rozwoju ogrodów działkowych w Polsce. Było to możliwe dzięki uchwaleniu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych (6 maja 1981 r.), która usamodzielniła ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce tworząc także Polski Związek Działkowców. O rozkwicie ruchu działkowego pod skrzydłami PZD świadczy to, że w ciągu następnych 6 lat na 14 tys. hektarów działki otrzymało aż 360 tys. rodzin! ROD „Bemowo II" Ogród obejmuje 659 działek na 25 hektarach. Powstał w 1981 r. w oparciu o ustawę o POD i umowę PZD z MON. – Można powiedzieć, że jest rówieśnikiem PZD – opowiada prezes Ryszard Brdak (1). – Około 60% działek ma funkcje rekreacyjne, 40% to działki mieszane – uprawowo-rekreacyjne. W ogrodzie dają się też zauważyć intensywne zmiany pokoleniowe – ponad 45% działek użytkują młode rodziny z dziećmi – dodaje.(...) DZIAŁKOWIEC | 5’2017 | KUCHNIA

KOKTAILE WARZYWNE

dr n. med. Agnieszka Jarosz, IŻiŻ w Warszawie Owoce i warzywa powinno się jadać przynajmniej 5 razy dziennie, czyli praktycznie do każdego posiłku (według Światowej Organizacji Zdrowia). Taką porcją warzyw lub owoców mogą być koktajle warzywne, owocowe bądź mieszane. Napoje owocowo-warzywne. >> nazywane są również shake'ami bądź smoothies i pod takimi nazwami możemy też kupić gotowe produkty. Ale nie musimy wychodzić z domu, by wypić taki koktajl. Czy warto je pić? Zdecydowanie tak. W zależności od użytych produktów dostarczają wielu ważnych składników, jak witaminy i składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Uzupełniają potencjalne niedobory stanowiąc żywieniowy zastrzyk witaminowo-mineralny. Zamiast łykać suplementy diety, warto sięgnąć po warzywa lub owoce w płynnej postaci. Komponowanie koktajli Składniki Przygotowuje się je przynajmniej z dwóch składników, co już sprzyja realizacji urozmaiconej diety. Jednak optymalnym rozwiązaniem jest przygotowywanie ich z wielu różnorodnych składników, wtedy wartość odżywcza jest większa. Do koktajli można dodawać produkty należące do różnych grup np. takich, jak: jogurt, kefir, (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju