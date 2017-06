W CZERWCOWYM „działkowcu”

RÓŻANE DRZEWKA

dr hab. Marek Dąbski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dr hab. Marek Dąbski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Róże pienne, tzw. różane drzewka, są atrakcyjną ozdobą wielu ogrodów, tarasów i balkonów. Wprawdzie wymagają zwiększonej uwagi i starannej pielęgnacji, ale posadzone w centralnym, eksponowanym miejscu prezentują się wyjątkowo pięknie. >> Róże pienne należy szczepić na wysokości od 40 do 140 cm, na mrozoodpornych, silnych pędach podkładki, np. róży dzikiej (Rosa canina) 'Pfanders'. Od gatunku i odmiany szczepionej róży szlachetnej zależy kształt i wielkość korony oraz barwa i obfitość kwiatów. Do szczepienia na pniu stosuje się wiele odmian róż pnących, wielkokwiatowych, rabatowych, okrywowych a także miniaturowych. W handlu oferowane są róże pienne o koronach kulistych, parasolowatych lub zwisających. Szczególnie efektownie prezentują się róże pienne kaskadowe, prowadzone w formie drzewka z chmurą kwiatów na zwisających, wiotkich pędach. Uzyskuje się je przez szczepienie róż pnących lub okrywowych na wysokich (140 cm) podkładkach. Pełny efekt ozdobny róże te osiągają po kilku latach uprawy..

mgr Karolina Szablowska, architekt krajobrazu Letni wypoczynek na działce kojarzy się m.in. z hamakiem. Wygodnym, dużym, kolorowym... Jest synonimem błogości, słońca i popołudniowych drzemek. Najbardziej popularne są bawełniane – są miłe dla ciała i bezpieczne w użytkowaniu. Ich montaż. >> jest łatwy i szybki: liny wiążemy do starszych drzew, a w czasie deszczowych dni – demontujemy. W ogrodzie, w którym nie ma starych i mocnych drzew, hamak możemy rozwiesić pomiędzy metalowymi słupami zatopionymi w betonowych stopach fundamentowych. Aby konstrukcja była stabilna, elementy metalowe powinny być lekko odchylone do tyłu (na zewnątrz hamaka). Warto wiedzieć Do hamaku możemy dokupić ciekawe akcesoria: poduszki, pufy, barki i stoliki hamakowe itp. Przy wyborze zawsze kierujmy się względami bezpieczeństwa i wygody. Zawsze trzeba zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie hamaka. Przy jednoosobowym to minimum 100 kg. Starannie zabezpieczajmy miejsca wiązania na pniu drzewa specjalnymi gumowymi lub skórzanymi podkładkami bądź szerokimi pasami zabezpieczającymi przed otarciem kory. (...)



DZIAŁKOWIEC | 6’2017 | W SADZIE PIERWSZE ZBIORY OWOCÓW

dr Katarzyna Król-Dyrek, Niwa Hodowla Roślin Jagodowych w Brzeznej Dojrzewają już pierwsze owoce jagody kamczackiej, truskawek, poziomek, czereśni. Żeby smakowały, należy zbierać je w odpowiedniej fazie dojrzałości, aby osiągnęły pełnię smaku, słodkości i aromatu. Zebrane zbyt wcześnie nie są smaczne, gdyż nie zgromadziły >> dostatecznej ilości cukrów. Okres dojrzałości zaczyna się, gdy owoce są już całkowicie wykształcone i wyrośnięte, a szypułki łatwo odrywają się od pędu owoconośnego. Na ogół dojrzałość zbiorcza ma miejsce wcześniej, rzadziej w tym samym czasie co dojrzałość konsumpcyjna lub przetwórcza. Owoce w dojrzałości konsumpcyjnej zwykle są słodkie, miękkie i nie nadają się do długiego przetrzymania nawet w lodówce. Owoce na przetwory powinny być najbardziej dojrzałe, mogą być miękkie, ale uważać należy, aby nie były sfermentowane. Powinny być najsłodsze i pachnące, co pozwala uzyskać najsmaczniejsze przetwory, np. dżemy, soki. Jeśli chcemy przechować owoce przez kilka dni w lodówce, należy wybrać te najjędrniejsze, ale jednocześnie dojrzałe i słodkie. Opakowania do zbioru muszą być czyste i suche, aby uniknąć ryzyka porażenia owoców przez zarodniki grzybów, które spowodują ich psucie się. Ponadto powinny być przechowywane w czystości, aby nie przekazywały owocom brzydkiego zapachu. (...)

KRÓLEWSKIE PIWONIE

dr Monika Henschke, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uznawane są za jedne z najcenniejszych roślin świata. Symbolizują piękno, miłość i bogactwo. Są tajemnicze, wymagające, ale i wdzięczne. Atutem piwonii są przede wszystkim wyjątkowej urody kwiaty, osiągające nawet 20 cm średnicy. Mogą być białe, >> różowe i czerwone w różnych odcieniach, rzadkością jest barwa żółta i pomarańczowa. W uprawie znajdują się piwonie zielne, krzewiaste oraz mieszańce międzygatunkowe. Piwonie są roślinami długowiecznymi, w jednym miejscu można uprawiać je nawet kilkadziesiąt lat. Najpopularniejsza jest piwonia chińska (Paeonia lactiflora) dorastająca do 50–100 cm. Na jednej łodydze rozwija się od kilku do kilkunastu kwiatów osiągających średnicę 8–15 cm. Są one białe, różowe, czerwone i ciemnopurpurowe. Kwitną w maju i czerwcu. Powstało tysiące odmian tego gatunku, różniących się wypełnieniem kwiatów (pojedyncze, japońskie, anemonowe, pełne), barwą, kształtem płatków i zapachem. Cenne odmiany to m.in.: czerwona pełna 'Adolphe Rousseau', biała pełna 'Avalanche', różowa anemonowa 'Barbara', różowa japońska 'Bowl of Beauty', różowa pełna 'Edulis Superba', biała z różowym środkiem 'Do Tell', purpurowoczerwona pojedyncza 'Tango', jasnoróżowa pełna 'Ursynów', różowa 'Sea Shell'.(...) DZIAŁKOWIEC | 6’2017 | BUDUJEMY OŚWIETLENIE ALTANY I TARASU

mgr inż. Marta Szczęsny-Muciak, architekt krajobrazu Możemy zwiększyć funkcjonalność i estetykę altany i tarasu, instalując na nich odpowiednie oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie na działce i w ogrodzie służy kilku podstawowym celom: zapewnia bezpieczną drogę do domu lub altany działkowej (szczególnie, gdy po drodze napotkać .. >> można schody, stopnie lub inne przeszkody terenowe), zmniejsza ryzyko kradzieży oraz potrafi stworzyć niezwykły klimat nawet na najbardziej niepozornym tarasie. Jest to więc inwestycja, w ramach której połączymy przyjemne z pożytecznym. Do ścian altan działkowych lub domów można montować oprawy typu kinkietowego świecące ku górze (niepolecane, jeśli powyżej nie wystaje okap dachu, a budynek stoi w otoczeniu drzew – mocny strumień światła potrafi zaburzyć rytm dobowy ptaków żyjących w koronach), ku dołowi, równocześnie ku dołowi i ku górze. Ten ostatni sposób korzystnie działa na odbiór formy architektonicznej – dodaje jej lekkości. Jeśli oświetlenie chcemy potraktować użytkowo, na ścianie altany lub domu można zainstalować reflektor z czujnikiem ruchu – uruchomi się on tylko wtedy, gdy ktoś będzie się zbliżał (ceny od 50 zł/szt.).(...) DZIAŁKOWIEC | 6’2017 | KUCHNIA

KOKTAILE OWOCOWE

dr n. med. Agnieszka Jarosz, IŻiŻ w Warszawie Są smaczną i zdrową alternatywą dla słodyczy. Koktajle mogą stanowić jedną z dwóch zalecanych porcji owoców dziennie. Od dłuższego czasu zmiksowane owoce podbijają świat. Czy mogą zastąpić posiłek? Wszystko zależy od wykorzystanych do ich przygotowania >> składników. Dla wielu osób, które doceniły ich korzystne właściwości i chcą się zdrowo odżywiać, stanowią jeden z pięciu posiłków. Dodanie do koktajlu produktów należących do innych grup np.: jogurtu, kefiru, maślanki, mleka zwykłego lub sojowego, otrąb, orzechów może uczynić prawdziwe pełnowartościowe danie. To ważne danie, zwłaszcza dla osób, które zapominają o pierwszym śniadaniu lub po prostu nie mają zbyt dużo czasu na jego przygotowanie. Jest to znakomity sposób na szybkie dostarczenie składników odżywczych i energii potrzebnej do pracy i nauki. Przygotowanie koktajlu owocowego jest bardzo proste i nie trwa długo. Jedyne, czego potrzebujemy, to robot kuchenny lub blender. Reszta zależy od naszej inwencji. Koktajle owocowe wzbogacają dietę i mogą być stosowane przez cały rok. (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju