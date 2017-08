W SIERPNIOWYM „działkowcu”

DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | ROŚLINY OZDOBNE



TAWUŁY, TAWUŁKI, TAWLINY...

mgr Piotr Banaszczak, Arboretum SGGW w Rogowie mgr Piotr Banaszczak, Arboretum SGGW w Rogowie Te popularne rośliny o niezwykle podobnych nazwach, początkującym ogrodnikom mogą się mylić. Wykazują również do siebie pewne podobieństwo, warto zatem poznać je bliżej.Zaczęło się od tawuły. To polska nazwa krzewów o łacińskiej nazwie Spiraea. Niektóre jej gatunki, np. krajowa tawuła >> wierzbolistna (S. salicifolia) posiadają wiechowate kwiatostany na końcach pędów. Podobnej budowy są kwiatostany krzewów z rodzaju Sorbaria – zresztą bliskich kuzynów tawuł, bo z tej samej podrodziny tawułowych (rodzina różowate). W związku z tym polscy botanicy nazwali te krzewy tawlinami. Idąc za ciosem, kolejny mały rodzaj z tej samej podrodziny, noszący łacińską nazwę Stephanandra, również nazwano według tej samej zasady – tawulec ze względu na podobieństwo kwiatostanów. Trochę..

(...) DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | ROŚLINY OZDOBNE PNĄCE RÓŻE

dr Marta Monder, Ogród Botaniczny PAN w Powsinie To wyjątkowa grupa róż wyróżniających się pnącym charakterem wzrostu, które dzięki temu, odpowiednio wyeksponowane na podporach, mogą dać niezwykle spektakularny efekt. Róże pnące, nazywane też czepnymi (wspinają się za pomocą kolców), . >> są bardzo zróżnicowane pod względem charakteru wzrostu, sposobu i pory kwitnienia. Gatunki, które dały początek tej grupie róż, jak np. róża pnąca (Rosa arvensis) lub róża wielokwiatowa (R. multiflora) kwitną tylko raz w roku na pędach ubiegłorocznych, tak jak odmiany starszego pochodzenia, a po mroźnej zimie mogą w ogóle nie kwitnąć. Pierwszą odmianą powtarzającą kwitnienie jest 'New Dawn' z 1930 roku. Wraz z jej powstaniem pojawiały się kolejne róże czepne kwitnące do późnej jesieni, ale także bardziej odporne na mróz. Wszystkie róże pnące można (...)



DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | ROŚLINY OZDOBNE CZARUJĄCY KEUKENHOF

dr Ewa Skutnik, SGGW w Warszawie Ogród Keukenhof jest jedną z największych turys­tycznych atrakcji w Holandii i najpiękniejszą ekspozycją wiosennych roślin cebulowych. Co roku odwiedzają go setki tysięcy gości z całego świata. Położony jest pomiędzy Amsterdamem i Hagą,

>> w miejscowości Lisse. Powierzchnia ogrodu zajmuje 32 ha, gdzie każdego roku rozkwita około 7 milionów kwiatów cebulowych (m.in. tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów, szachownic, szafirków, zawilców). Teren obecnego ogrodu w XV wieku należał do holenderskiej księżnej Jacoby van Beieren. Urządzano tam polowania. Uprawiano również zioła i warzywa, z których korzystano w pałacowej kuchni – stąd właśnie nazwa Keukenhof, co znaczy „ogród kuchenny". W połowie XIX wieku na terenach Keukenhof urządzono ogród w stylu angielskim. W 1949 roku(...)

DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | W SADZIE

JAGODNIK NA DZIAŁCE

dr Stanisław Pluta, IO w Skierniewicach

Najlepiej smakują i pachną owoce zerwane z krzewów na własnej działce. Wtedy mamy też gwarancję, że zostały wyprodukowane w znanych nam warunkach. Oczywiście, należy o nie dbać: ciąć krzewy na przedwiośniu, dokarmiać wiosną zrównoważonymi >> nawozami, zwalczać w razie potrzeby choroby i szkodniki, najlepiej preparatami biologicznymi oraz odchwaszczać. Wydaje się, że to dużo fatygi – może i tak, ale także wiele przyjemności i odpoczynku na świeżym powietrzu. Na początek wybór miejsca Powinien być dobrze przemyślany, gdyż krzewy uprawiane są przez 8–10 lat, a truskawka i poziomka – 3–4 lata. Wszystkie wymagają dobrego nasłonecznienia dla dobrego wzrostu i plonowania. Ponadto gleba powinna być dobrej jakości: żyzna, próchniczna i przepuszczalna. Dobór gatunków Należy, (...) DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | TEMAT MIESIĄCA WARTO MIEĆ IGLAKI!

dr Joanna Bykowska, UP w Poznaniu Rośliny iglaste mają wiele zalet. Ich trwałość, ponadczasowa elegancja i ogromna różnorodność sprawiają, że są nieodłącznym elementem działek i ogrodów. Warto je bliżej poznać, by umiejętnie wyeksponować ich urok i uniknąć kłopotów w uprawie. >> Iglasta klasyka Istnieją sprawdzone gatunki i odmiany stanowiące tzw. żelazny kanon iglastych nasadzeń. Przez wiele lat ogromną popularnością cieszyły się drzewa o srebrzystych igłach, tj. świerk kłujący (Picea pungens) w odmianie Glauca (tzw. świerk „srebrny") i jodła jednobarwna, zwana też kalifornijską (Abies concolor). Osiągające około 30 m wysokości, nie zawsze sadzone były właściwie i po latach mogły sprawiać kłopoty w małych ogrodach. W takich przypadkach warto korzystać z nieco mniejszych ich wersji, jak np. odmiany Glauca Globosa świerka kłującego lub..(...) DZIAŁKOWIEC | 8’2017 | ZDROWIE

JAK PRAWIDŁOWO ODDYCHAĆ?

lek. med. Jolanta Wacławek Żyjemy, więc musimy oddychać – potrzebujemy tlenu. Jest to tak oczywiste, że nie zastanawiamy się nawet, czy robimy to prawidłowo. Bo czy można źle oddychać? Jeśli tak, to jak oddychać prawidłowo? Prawidłowo oddychają tylko małe dzieci >> – do ukończenia 3–4 roku życia. Brzuszek dziecka w czasie wdechu powiększa się, żeby skurczyć się w czasie wydechu. Przepona (mięsień oddzielający klatkę piersiową od brzucha), opada w dół, więc płuca mają więcej miejsca do rozprężenia i dostaje się do nich więcej tlenu. W czasie wydechu mięśnie brzucha popychają przeponę ku górze i płuca opróżniają się z dwutlenku węgla, aby za chwilę nabrać nową porcję tlenu. Niestety, z wiekiem ta naturalna zdolność prawidłowego oddychania zanika. Zaczynamy oddychać płytko, zbyt szybko nabieramy powietrza i nie używamy (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju