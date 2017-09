WE WRZEŚNIOWYM „działkowcu”

LILIE WODNE

dr Julita Rabiza-Świder, SGGW dr Julita Rabiza-Świder, SGGW Grzybienie, zwane też nenufarami lub liliami wodnymi są najokazalszymi bylinami wodnymi, nadającymi się do sadzenia zarówno w małych oczkach, jak i większych ogrodowych stawach. Rośliny te nie tylko zdobią pięknymi kwiatami, ale także chronią życie w wodzie przed >> nadmiernym nasłonecznieniem. Ich liście jak unoszące się na wodzie parasole zacieniają, nie pozwalając nadmiernie rozwijać się glonom, a rybom i innym wodnym stworzeniom dają schronienie. W stanie naturalnym można u nas spotkać dwa chronione gatunki o białych kwiatach: grzybień biały (Nymphaea alba) i rzadszy grzybień północny (N. candida). Rodzaj ten obejmuje jednak kilka gatunków i bardzo dużo odmian mieszańcowych. U większości lilii wodnych kwiaty pojawiają się od czerwca do września. Najodporniejsze kwitną jednak od maja do .

(...) DZIAŁKOWIEC | 9’2017 | ROŚLINY OZDOBNE DOCEŃMY ROŚLINY

mgr Agnieszka Waszak, architekt krajobrazu Ogród to przede wszystkim rośliny, które w nim rosną. Tak przyzwyczailiśmy się do tego faktu, że wydaje się nam oczywiste, że one tam są. Warto jednak zatrzymać się przez chwilę, zrelaksować i odkryć na nowo różne walory roślin. Czy patrząc na ogród, widzimy po prostu masę . >> zieleni, czy potrafimy dostrzec coś więcej? Czy potrafimy zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na roślinę, jakbyśmy ją widzieli po raz pierwszy? Czy zauważamy małe włoski na łodygach, mieniące się kolory na płatkach kwiatów, rysunek żyłek na liściach, wzór na korze? Czy, gdy wciągamy powietrze nosem, czujemy zapach unoszący się z kwiatów, czy rozpoznajemy różnorodne olejki eteryczne? Czy rozpoznamy roślinę po dotyku, po fakturze kory i liści? (...)



DZIAŁKOWIEC | 9’2017 | URZĄDZAMY OGRÓD PODPORY I PNĄCZA

dr Agnieszka Gawłowska, SGGW w Warszawie Chcąc mieć bezpieczne i trwałe podpory niezbędne jest poznanie w jaki sposób pnącza się po nich wspinają. Dopasowanie podpór do gatunków pnączy to droga do sukcesu.1 Zaczynając od tzw. pnączy prymitywnych, pozbawionych typowych organów czepnych (np. róże

>> pnące, niektóre forsycje) należałoby zapewnić im np. kratownicę z drutu lub siatkę, na której będzie można rozpiąć pędy roślin i (w miarę potrzeby) przymocować je do podpory. 2 Do pnączy wspinających się za pomocą czepnych korzonków należy np. bluszcz pospolity i hortensja pnąca. Chętnie wspinają się po ścianach, pniach drzew, murkach, ogrodzeniach. Korzonki ściśle przylegają do powierzchni podpory i wychwytują wilgoć z powietrza. Mają też właściwości osuszające, gdyż potrafią pozyskać wodę np. z zawilgoconej ściany.(...)

DZIAŁKOWIEC | 9’2017 | MODERNIZACJA DZIAŁKI

CZAS NA KOREKTĘ

dr hab. Marek Dąbski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Urządzanie działki lub małego ogrodu to trudne zadanie. Czasem zdarzają się błędy. Czy możemy je poprawić? Tworzenie udanych kompozycji z drzew, krzewów i bylin na małej działce wymaga starannie przemyślanego planu. Należy uwzględnić pokrój, >> osiągane rozmiary i inne walory ozdobne np. kształt, wielkość i barwę liści, kwiatów i owoców. Przy wyborze roślin należy zachować umiar. Zgromadzenie zbyt dużej liczby roślin i kolorów, na niewielkiej przestrzeni przytłacza, optycznie zmniejsza działkę i sprawia wrażenie chaosu. Urządzając ogród po raz pierwszy trudno uniknąć błędów. Młode rośliny sadzone są zwykle zbyt blisko siebie i dopiero po kilku lub kilkunastu latach, można ocenić uzyskane efekty kompozycyjne. Często zdarza się, że działka po zmianie użytkowników wymaga przeprojektowania i ponownego (...) DZIAŁKOWIEC | 9’2017 | TEMAT MIESIĄCA MODNE BYLINY

dr Urszula Puczel Moda zmienną jest. Raz królują rośliny o strzelistym pokroju, innym razem o wyszukanych kształtach i kolorach kwiatów lub przeciwnie – skromne, płożące się.Ostatnio dość modne stały się byliny o ozdobnych liściach, a wśród nich m.in. żurawki, funkie . >> lub miodunki. Zacznijmy od żurawek i żuraweczek. W ich przypadku zachwycają nas różnokolorowe liście: purpurowe, czekoladowe, pomarańczowe, malinowe, zielone. Są one skupione rozetowato. W uprawie znajduje się kilka gatunków żurawek oraz wiele odmian mieszańców. Gatunki i odmiany różnią się wyglądem kwiatów, kształtem i barwą liści oraz wysokością, mają też nieco odmienne wymagania siedliskowe. Wartościowe odmiany to m.in. 'Silver Scrolls' – srebrzysta, z gęstym, ciemnopurpurowym żyłkowaniem; 'Chocolate Ruffles'.(...) DZIAŁKOWIEC | 9’2017 | KUCHNIA

CUD MALINA

dr hab. Barbara Dyki, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Malina jest jedną z najstarszych roślin, które w medycynie ludowej zaliczane były do skarbów leśnych ze względu na walory smakowe, odżywcze i lecznicze owoców. Nie tylko owoce mogą być lekarstwem, ale również liście mają zastosowanie >> w leczeniu niektórych przypadłości. Obecnie maliny są powszechnie uprawiane w formie odmian uszlachetnionych. Z owoców przygotowuje się soki, konfitury, dżemy, marmolady, kompoty, nalewki, maliny w soku własnym, ostatnio też mrożonki. Suszone maliny służą najczęściej do sporządzania leczniczych herbatek w okresie zimowym. Owoce malin suszymy stopniowo, najpierw powoli w temperaturze do 30°C, następnie dosuszamy w 50°C. Owoce zawierają cenne składniki odżywcze, wśród których znajduje się bogaty zestaw kwasów organicznych, m.in. jabłkowy, (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju