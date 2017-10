W PAŹDZIERNIKOWYM „działkowcu”

WIELKOKWIATOWE POWOJNIKI

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu To bez wątpienia jedne z najpiękniejszych roślin uprawianych w ogrodach. Zachwycają zarówno wielkością, barwą, jak i budową kwiatów. Pnącza te osiągają zazwyczaj od 2 do 4 m wysokości i przytrzymują się podpór ogonkami liściowymi. >> Ich największą ozdobą są wspaniałe kwiaty osiągające średnicę nawet 25 cm! Zwykle są pojedyncze, ale mogą być też półpełne i pełne. Dodatkową dekorację stanowią bardzo liczne pręciki, często kontrastowo wybarwione. U większości odmian mają one kolor żółtawy lub kremowy, ale bywają również czerwone, różowe albo z ciemno wybarwionymi pylnikami. Kwiaty rozwijają się na pędach ubiegłorocznych – od maja do czerwca lub na pędach tegorocznych – w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Wiele odmian powtarza kwitnienie późnym latem .

(...) DZIAŁKOWIEC | 10’2017 | URZĄDZAMY OGRÓD TRAWNIK CZY ŁĄKA?

mgr Izabela Adamska, architekt krajobrazu Każde z rozwiązań daje inny efekt wizualny, ale ma też zróżnicowane wymagania względem założenia i pielęgnacji. Jak wybrać najlepszą opcję? Czy typowy trawnik zawsze jest najlepszym wyborem, czy może być utrapieniem? Jakie są inne możliwości? . >> Warto poznać wady i zalety poszczególnych rozwiązań oraz zastanowić się, co będzie najlepszym wyborem w kontekście naszych potrzeb i użytkowania.Pierwsza myśl – trawnik Obsianie pustej przestrzeni na działce trawą to najbardziej typowe rozwiązanie, stosowane zwłaszcza przez młodych. Czy jednak jest najlepsze i najtańsze? Każdy kto chce, by trawnik był chlubą jego ogrodu, doskonale wie z czym wiąże się nieustanna walka o jego perfekcyjny stan. Warunkiem utrzymania w dobrym stanie trawnika jest jego regularne podlewanie oraz cyklicznie (...)



DZIAŁKOWIEC | 10’2017 | TEMAT MIESIĄCA Z MYŚLĄ O NOWYM SEZONIE

dr Anna Michowska, OZ PZD w Lublinie Jesień to drugi najbardziej pracowity okres na działce. Właśnie teraz jest do wykonania wiele prac, które mają znaczenie dla przyszłorocznych plonów. Jesienna agrotechnika. Prawidłowo przeprowadzona uprawa gleby przed zimą ma ogromne znaczenie dla utrzymania

>> odpowiednich warunków dla rozwoju roślin w nowym sezonie. Przedzimowa uprawa gleby sprzyja powstawaniu struktury gruzełkowatej, odpowiedzialnej za właściwe napowietrzenie oraz wilgotność gleby, wpływa na ograniczenie występowania chwastów wieloletnich oraz przywraca w obręb zasięgu korzeni przemieszczone w głąb profilu gleby związki mineralne. Najważniejszą czynnością, którą należy wykonać w okresie jesiennym jest przekopanie gleby na średnią głębokość 15–20 cm i pozostawienie jej w „ostrej skibie", czyli w stanie.(...)

DZIAŁKOWIEC | 10’2017 | W WARZYWNIKU

JARMUŻ NA TOPIE!

mgr Elżbieta Sikora

Ma teraz swój renesans, a nawet jest poszukiwany, to cenny skarb dla naszego zdrowia. Zainteresowanie jarmużem z roku na rok wzrasta. Warzywo to było przecież dawno znane, ale przez wiele lat zapomniane i niedoceniane. Obecnie w szybkim tempie ., >> rośnie popyt na liście jarmużu. Ma to związek z modą na mieszanki warzyw liściowych oraz zielone koktajle warzywne. Ich bazą są przede wszystkim liście jarmużu, sałata, szpinak oraz niskokaloryczne dodatki innych warzyw i owoców. Potrawy te ostatnio znalazły ważne miejsce w obecnych zaleceniach zdrowego żywienia, mającego na celu walkę z otyłością – zjawiskiem narastającym w szybkim tempie. Jarmuż jest też zalecany, ze względu na walory prozdrowotne, w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (...) DZIAŁKOWIEC | 10’2017 | W DOMU I NA TARASIE DOMOWE SUKULENTY

dr Agata Jędrzejuk, SGGW w Warszawie Są oryginalną i mało wymagającą żywą dekoracją wnętrz. Sukulenty są roślinami, które przystosowały się do życia w warunkach ograniczonej dostępności wody. Ich sukces przeżywalności polega na zdolności gromadzenia wody. Ze względu na organ . >> w którym gromadzą wodę, można podzielić je na trzy grupy: pędowe (kaktusowate, wilczomleczowate, trojeściowate, astrowate) – gromadzące wodę w zgrubiałych pędach i posiadające ciernie zamiast liści, liściowe (gruboszowate, aloesy, agawy, litopsy) – gromadzące wodę w zgrubiałych liściach, pokrytych grubą warstwą woskową ograniczającą parowanie lub kutnerem, korzeniowe (np. Ceropegia woodii) – gromadzące wodę w zgrubiałych korzeniach. Wymagania Aby długo cieszyć się tymi roślinami, należy jednak przestrzegać kilku podstawowych.(...) DZIAŁKOWIEC | 10’2017 | MODERNIZACJA DZIAŁKI

DLA NIECIERPLIWYCH

mgr Marta Szczęsny-Muciak, architekt krajobrazu Często początkujący działkowcy pragną uzyskać szybki efekt dekoracyjny. Jakie rośliny zastosować, aby to osiągnąć? Jak małą architekturą możemy sprawić, że pusta działka się zapełni? Działka przypominająca pustą, białą kartkę wydaje się dla niektórych wymarzoną >> sytuacją – o wszystkich elementach decydujemy sami, nie musimy walczyć z zacienieniem starych drzew lub krzewów, próbować nadawać nowych funkcji elementom pozostawionym przez poprzednich użytkowników itp. Niestety jednak taka sytuacja ma swoje minusy – niedoświadczeni ogrodnicy mogą poczuć się nieco onieśmieleni przestrzenią. Z czasem narasta frustracja, że wszystko tak wolno rośnie, że w ogrodzie nie jest tak bujnie i zielono jak u sąsiadów... Na wszystkie te problemy można znaleźć rozwiązanie – dzięki (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju