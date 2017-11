W LISTOPADOWYM „działkowcu”

LILIE DRZEWIASTE

dr Dariusz Sochacki, SGGW w Warszawie dr Dariusz Sochacki, SGGW w Warszawie Od pewnego czasu dużą popularnością cieszą się lilie określane jako drzewiaste. Nie mają one rozmiarów drzew, ale są wyższe od wszystkich innych lilii i zachwycają wyjątkowo dużymi kwiatami. Warto przyjrzeć się im bliżej! Liliami drzewiastymi >> nazywane są bardzo wysokie i atrakcyjne mieszańce OT (orienpets), powstałe w wyniku skrzyżowania lilii orientalnych z trąbkowymi. Lilie te osiągają wysokość nawet ponad 2 metry i posiadają najlepsze cechy swoich rodziców: zwiększoną odporność na wiosenne przymrozki oraz suszę, grube i sztywne pędy, a także bardzo okazałe kwiaty (średnicy od 15 do nawet 25 cm) często o dość silnym, słodkim zapachu. Kwiat zwykle jest dwubarwny lub nawet trójbarwny. .

mgr Małgorzata Śmigielska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bluszcz jest mistrzem wspinaczki. Długimi zielonymi pędami pnie się po płotach, murach, oplata każdą napotkaną podporę tworząc dekoracyjną ścianę zieloną nawet zimą. Poza tym jest niewymagającą rośliną ozdobną stosowaną do dekoracji pomieszczeń. . >> Bluszcz pospolity (Hedera helix) jest gatunkiem rodzimym. Młode pędy tworzą liście z 3–5 klapami, błyszczące, ciemnozielone. Na pędach kwitnących wyrastają liście szerokojajowate bez klapowania. Niepozorne żółtawozielone kwiaty pojawiają się we wrześniu i październiku. Zaś owoce dojrzewają wiosną następnego roku. Nie należy jednak ich spożywać, gdyż są trujące. Do małych ogrodów polecana jest odmiana 'Arborescens'. Wyróżnia ją krzaczasty pokrój i dość powolny wzrost, bo dopiero po kilkunastu latach osiąga wysokość 2–3 m. Kwitnie i owocuje, (...)



dr Agata Jędrzejuk, SGGW w Warszawie Wśród ogromnego bogactwa kwiatów jednorocznych znajdują się gatunki mniej popularne, wyróżniające się jednak oryginalną urodą, dużą różnorodnością zastosowań i łatwością uprawy. Warto zwrócić na nie uwagę i nadać swoim letnim rabatom niepowtarzalny

>> efekt. Rośliny te doskonale nadają się do wzbogacania wieloletnich rabat bylinowych. Są też dobrymi wypełniaczami pustych miejsc na rabatach pozostałych po wiosennych roślinach cebulowych lub przed rozpoczęciem kwitnienia bylin późnego lata i jesieni. Niskie lub płożące gatunki są też idealną propozycją do niewielkich ogrodów oraz na balkony. Do wysokich kompozycji doskonale będzie nadawała się ślazówka letnia (Lavatera trimestris) osiągająca wysokość nawet 120 cm, o kwiatach białych lub różowych. Kolejnym wysokim.(...)

CYTRYNA W DOMU

prof. Augustyn Mika

Warto wprowadzić do domu nieco egzotyki. Cytryna może być wyszukaną ozdobą salonu, a w sezonie – balkonu, tarasu lub ogrodu. Jej pielęgnacja nie jest trudna. Cytryna rosnąca w naturze kwitnie i zawiązuje owoce przez cały rok. Kwiaty są piękne, białe, ., >> przyjemnie pachnące. Na drzewie są pąki kwiatowe, kwiaty, a przy nich zawiązki i w pełni wyrośnięte owoce, żółte i zielone. Od kwitnienia do dojrzewania owoców upływa 8–16 miesięcy, w zależności od warunków. Owoce dojrzałe, żółte, robią się na powrót zielone, jeśli nie zostaną w porę zerwane. Takie owoce mogą pozostać na drzewie przez kilka miesięcy. Owoce cytrusowe są bardzo cenione za to, że dojrzewają w ciągu całego roku, mogą długo pozostać na drzewie, dają się przechowywać i transportować na duże odległości, są smaczne, bogate w (...) DZIAŁKOWIEC | 11’2017 | W SADZIE SADZONKI WINOROŚLI

dr hab. Jerzy Lisek, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach Winorośl jest rośliną chętnie sadzoną w ogrodach. W sklepach ogrodniczych znajduje się bogata oferta sadzonek. Jak wybrać sadzonki winorośli i w jaki sposób je posadzić, aby cieszyć się zdrowymi krzewami i ich plonami. Do ogrodów są przydatne >> wszystkie rodzaje ukorzenionych sadzonek winorośli, zarówno w pojemnikach (z bryłą korzeniową), jak i wykopywane ze szkółki. Te ostatnie mogą być własnokorzeniowe lub szczepione na podkładkach. Podkładka, w zależności od gatunku i odmiany, reguluje siłę wzrostu krzewu, daje odporność przeciwko filokserze winiec (rodzaj mszycy, najgroźniejszy szkodnik winoroś­li), nicieniom i chlorozie wapiennej. Do najczęściej używanych należą podkładki powstałe przez krzyżowanie Vitis berlandieri x Vitis riparia – 'SO 4', 'Binova' (głównie dla odmian.(...) DZIAŁKOWIEC | 11’2017 | TEMAT MIESIĄCA

GWIAZDY JESIENI

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Jesień to magiczna pora roku. Choć niesie ze sobą nostalgię za latem i często kojarzy się z szarugą, to w ogrodach potrafi czynić prawdziwe czary. Zamienia zieleń liści na żółć i purpurę, rozwija późne kwiaty, maluje owoce. Niektóre rośliny dopiero o tej porze roku prezentują , >> się najpiękniej. Choć z jesienią kojarzą się głównie chryzantemy i astry, to wśród roślin drzewiastych także znajdzie się kilka gatunków mogących być symbolem tej pory roku. Najważniejszą z nich jest wrzos pospolity (Calluna vulgaris). Gatunek zakwita na kolor fioletoworóżowy, ale u jego licznych odmian kwiaty wybarwione są we wszystkich odcieniach fioletu, różu i purpury lub są białe. Dekoracyjne mogą być także ich listki – zielone, żółte, miedziane lub srebrzyste. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się odmiany pączkowe (...)