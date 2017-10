Cytryna w domu



Cytryna w domu Cytryna może być wyszukaną ozdobą salonu, a w sezonie – balkonu, tarasu lub ogrodu. Jej pielęgnacja nie jest trudna. Cytryna rosnąca w naturze kwitnie i zawiązuje owoce przez cały rok. Kwiaty są piękne, białe, duże, przyjemnie pachnące. Na krzewie są pąki kwiatowe, kwiaty, a przy nich zawiązki i w pełni wyrośnięte owoce, żółte i zielone. Owoce są bardzo cenione za to, że dojrzewają w ciągu całego roku, mogą długo pozostać na drzewie, są smaczne, bogate w cukry, kwasy, witaminy. Stugramowa cytryna zawiera 45 mg witaminy C, średnio 5 razy więcej niż jabłko.

Do uprawy domowej najlepsze są cytryny:

Limetta Pursha – należy do grupy słodkich limetek, ma mocno aromatyczne, biało fioletowe kwiaty. Kwitnie obficie, nieprzerwanie od kwietnia do listopada, nawet podczas owocowania.

Lunario - bardzo efektowna roślina o fiołkowo- purpurowej barwie pąków i różowo-biało-fioletowych kwiatach oraz soczystych żółtych owocach. Ważne w uprawie ● Cytryna dobrze znosi uprawę w domu, pod warunkiem, że nie wystawimy jej na mróz. Marznie przy minus 1–2ºC. ● Kupioną cytrynę koniecznie trzeba przesadzić w doniczkę większą, wypełnioną kompostem mineralno-organicznym. ● W miesiącach gdy słońca jest mało, zwłaszcza zimą, trzeba ją stawiać na słonecznym oknie i najlepiej w pomieszczeniu chłodnym lub z umiarkowaną temperaturą. Gdy światła jest mało, a temperatura wysoka, cytryna zrzuca liście. ● Kuchnia jest nieodpowiednim miejscem dla cytryny (zrzuca liście). ● Cytryna jest samopylna, ale aby w mieszkaniu pyłek dostał się na znamię słupka warto potrząsać kwitnącą gałązką. Warto zwrócić uwagę na pozostałe drzewka cytrusowe np.: Limetta Rangpur - mandarynka i cytryna w jednym. Wiecznie zielone i bardzo żywotne drzewko o fioletowych pąkach.

Pomarańcza Sycylijska Chinotto –

Kalamondyna cytrus – połączenie kwaśnej mandarynki z kumkwatem japońskim. Okrywa się białymi kwiatami, które nie opadają nawet podczas owocowania.

Mandarynka Satsuma - bezcierniowe drzewko o owocach o soczystym pozbawionym pestek miąższu.

Pomarańcza cytrus - długo owocująca, o wspaniałych walorach zapachowych i smakowych.