ROD "wygoda" w białymstoku Ogród powstał w 1965 r. na ponad 7 ha podmokłych łąk i nieużytków. Swoje działki ma tu teraz 195 rodzin. Ogród jest wyjątkowy, m.in. dlatego, że wiele działek nie ma ogrodzeń, przez co spacerując alejkami ma się wrażenie przebywania pośród niekończącego się parku, pełnego kwiatów, motyli, śpiewających ptaków... Większość pierwszych działkowców przekazała już swoje działki następcom i teraz w ogrodzie najwięcej jest 30–40 latków. Dlaczego ciągną na działki? Bo blisko do domu, łatwo tu dojechać samochodem lub autobusem, dzieci mają gdzie się bezpiecznie pobawić – ogród zaprasza je szerokimi trawiastymi alejami i placem zabaw. ..

Mamy coraz więcej chętnych na działki – wyjaśnia prezes ogrodu Józef Żak. Średnio 10 działek rocznie zmienia swoich właścicieli.

Na spacer po ogrodzie i rozmowę z działkowcami – ludźmi pełnymi pasji – zapraszamy do grudniowego wydania „działkowca"







































