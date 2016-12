W STYCZNIOWYM „działkowcu”

DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | NASZE DZIAŁKI I OGRODY



PASJA PRZEZ CAŁY ROK

Danuta Nawrocka Danuta Nawrocka Działkę użytkujemy od 1981 roku, od początku istnienia ogrodu. Opiekowaliśmy się nią razem z mężem i mimo, że początkowo były na niej głównie warzywa i owoce, to już wtedy dbaliśmy, by nie zabrakło tam również krzewów ozdobnych >> i kwiatów. Już wówczas z ogródka babcinego przywoziliśmy i sadziliśmy pierwsze bukszpany, rozchodniki okazałe i floksy wiechowate, które do dziś są moimi ulubionymi gatunkami kwiatów. Po śmierci męża w 1999 r., który wcześniej głównie sam pielęgnował 300-metrową działkę, zaczęłam z roku na rok przekształcać ją w ogród bardziej ozdobny, służący głównie wypoczynkowi. Wypielęgnowany trawnik, przycięte krzewy i rabaty kwiatowe zastąpiły tunele foliowe i duże zagonki warzyw. Z czasem, jak w rodzinie przybyły wnuczki, na działce pojawiła się również piaskownica a także miejsce na letni, dmuchany basenik z tyłu działki. W centralnej części działki stoi nieduża altana (20 m2), która w tym roku przeszła generalny remont. Przy altanie jest zadaszony i osłonięty bluszczem taras, na którym zmieściła się m.in. podwieszana, bujana ława i stolik. Cały front działki zajmują piękne, wypielęgnowane trawniki poprzeplatane ozdobnymi rabatami i ścieżkami. Dbam również o to, by działka ładnie prezentowała się od strony ogrodowej alejki.

(...) DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | ROŚLINY OZDOBNE BYLINY ZIMĄ

dr Urszula Puczel Zimowe rabaty bylinowe mogą być naprawdę piękne. Co prawda część nadziemna większości z nich zamiera, jednak są takie gatunki, które nawet zimą, okryte śniegiem i szronem, potrafią stanowić nie lada ozdobę. Jak im pomóc?. >> Warto wykonać kilka zabiegów pielęgnacyjnych, które będą sprzyjały lepszemu przezimowaniu roślin, a także zwiększały estetykę rabat. Przed zimą powinniśmy przyciąć przekwitnięte i nieatrakcyjne pędy, pozostawiając ich 10–15 cm fragmenty. Wyjątek stanowią rośliny chore, których pędy przycinamy niżej, gdyż pozostawione będą siedliskiem chorób. Koniecznie usuwamy „zwarzone" delikatne liście bylin, np. funkii. Tak przygotowane byliny, zwłaszcza gatunki bardziej wrażliwe na mróz bądź nadmiar wilgoci zimą, można przykryć warstwą ściółki – gałązkami roślin iglastych, korą lub trocinami. Pozostawione fragmenty pędów będą naturalnym „rusztowaniem" i pozwolą utrzymać ściółkę na miejscu. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku mroźnej zimy, bez pokrywy śnieżnej. Z kolei w śnieżne zimy pędy stanowią zaporę dla śniegu, który dzięki temu pozostaje na rabatach i chroni ziemię przed głębokim przemarznięciem. Co istotne, w pozostawionych pędach schronienie znajdą i ukryją się w nich pożyteczne owady(...)



DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | URZĄDZAMY OGRÓD RABATY NA CZTERY PORY ROKU

mgr inż. Elżbieta Filek, architekt krajobrazu Biorąc pod uwagę pewne zasady i terminy kwitnienia poszczególnych gatunków możemy stworzyć kompozycję, która będzie atrakcyjna przez cały rok. Działka i ogród są miejscami, gdzie odpoczywamy i regenerujemy swoje siły, >> dlatego powinny nas cieszyć nie tylko w sezonie letnim, ale także wczesną wiosną, jesienią a nawet zimą. Zasady doboru roślin: Rośliny iglaste i zimozielone wyglądają atrakcyjnie cały rok, szczególnie te o żółtych i niebieskich igłach oraz ciekawym pokroju. Powinny one stanowić około 1/3 ilości wszystkich roślin w kompozycji. Posadźmy wrzośce, ciemierniki, przebiśniegi, ranniki, oczary, kalinę pachnącą i bodnantską – w czasie łagodnych zim, już pod koniec lutego będą rozwijać swoje kwiaty. Pomiędzy krzewami liściastymi, trawami i bylinami warto posadzić rośliny cebulowe – krokusy, tulipany, narcyzy, szafirki, czosnki ozdobne i pachnące hiacynty. Warto też poświęcić w ogrodzie trochę miejsca dla róż – pnących lub rabatowych. Róże są najdłużej kwitnącymi krzewami. Wybierajmy odmiany nie tylko pięknie wyglądające, ale także pachnące. Trawy to grupa szczególnie pięknie wyglądająca w drugiej połowie lata. Mamy do dyspozycji wiele gatunków wysokich jak miskanty, które świetnie spełnią rolę parawanu. Są też gatunki niskie, np. rozplenice, kostrzewy, turzyce, które wspaniale nadają się na obwódki. (...)

DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | TEMAT MIESIĄCA

NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIOWA

dr Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Jest to najprostsze przedstawienie kompleksowej idei żywienia, której nowelizacja daje szanse na zdrowie, długie życie oraz zachowanie sprawności intelektualnej i fizycznej do późnych lat. Piramida to graficzny opis odpowiednich proporcji , >> różnych, niezbędnych w codziennej diecie, grup produktów spożywczych. Im wyższe piętro, tym mniejsza ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy żywności. Najnowsza piramida, opracowana w Instytucie Żywności i Żywienia w 2016 roku, zawiera 5 pięter produktów spożywczych. Na pierwszym poziomie jako podstawa żywienia, znajdują się warzywa i owoce. Tuż pod nimi znajduje się aktywność ruchowa, która jest bardzo ważna, albowiem to ona pozwala na wydatkowanie energii, którą czerpiemy z pożywienia i pomaga w zachowaniu odpowiedniej masy ciała. Wszystkim piętrom towarzyszy odpowiednie nawodnienie oraz zioła jako przyprawy. Podstawa żywienia to warzywa i owoce powinny być podstawą naszego żywienia, wskazują na to dodatkowo liczne badania. Warzywa i owoce są m.in. źródłem cennych witamin: C, beta-karotenu, niacyny, witaminy K, kwasu foliowego oraz potasu, żelaza i magnezu czy fitoskładników (likopen – pomidory; kwercytyna – jabłka, winogrona, cebula; saponiny – cebula, czosnek; terpeny – pomarańcze, grejpfruty; izotiocyjaniany – kapusta, brokuł, brukselka). Składniki te w istotny sposób wpływają na rozwój i terapię różnych chorób, np. układu krążenia, cukrzycy,.(...) DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | MODERNIZACJA DZIAŁKI DLA DZIECI

prof. Joanna Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Praca na działce rozwija u dzieci m.in. wrażliwość estetyczną, odpowiedzialność i opiekuńczość, bo rośliny trzeba podlać, podwiązać itp. Nowoczesne technologie i internet pomagają dzieciom w nauce i rozwoju. zapewniają szeroki dostęp >> do informacji. Niosą także wiele zagrożeń. Długie przesiadywanie przed komputerem i telewizorem jest przyczyną wad postawy, bólów głowy, krótkowzroczności, spadku wydolności układów krążenia i oddechowego, niezdrowego odżywiania (podjadanie), zaniedbywania nauki, rezygnacji z ruchu i wypoczynku na świeżym powietrzu. Przyczynia się także do wielu zaburzeń psychicznych: agresji, nerwic, zaniku więzi emocjonalnych w rodzinie, ucieczki od realnego świata, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) czy depresji. Coraz częściej występuje siecioholizm, czyli uzależnienie od internetu. Znana jest także padaczka ekranowa, która może wystąpić nawet u najmłodszych oglądających zbyt długo filmy dla dzieci. Można temu zapobiec, zachęcając dzieci już od najmłodszych lat do zabawy i pracy w ogrodzie. Bezpośredni kontakt z naturą jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka. Liczne badania naukowe wykazały, że praca i zabawa na działce nie tylko wpływają korzystnie na zdrowie fizyczne dziecka, ale także rozwijają wyobraźnię i kreatywność, zwiększają ciekawość świata, motywują nauczanie, poprawiają zapamiętywanie, zwiększają pewność siebie, polepszają (...) DZIAŁKOWIEC | 1’2017 | KUCHNIA

WARZYWNE CIASTA

dr Jolanta Lisiecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Z bogatych w barwy i smaki warzyw przyrządzić można wiele nietuzinkowych, zarówno pikantnych, jak i słodkich potraw, na przykład zdrowych i pysznych ciast. Zamiast pustych kalorii serwujemy wówczas dodatkową porcję warzyw. Warzywa odgrywają bardzo ważną rolę .. >> w żywieniu, ponieważ dostarczają składników regulujących procesy biologiczne organizmu, przyczyniając się tym samym w istotny sposób do utrzymania zdrowia. Ze względu na ich cenne właściwości powinniśmy obficiej je stosować we wszystkich posiłkach i to nie tylko jako uzupełnienie dań obiadowych, śniadań czy kolacji. Warzywne wypieki to również świetny sposób, aby zachęcić dzieci do jedzenia warzyw. W zależności od użytych składników, warzywne ciasta zasmakują zarówno wegetarianom, jak i amatorom mięsa oraz łasuchom i wielbicielom pikantnej kuchni. W ostatnim czasie bardzo popularne stało się ciasto marchewkowe. Na szczęście marchew to niejedyny gatunek warzywny, z którego można przygotować znakomite wypieki – pierniki, szarlotki, babki, rogaliki, a nawet torty. Jako składnik ciast doskonale sprawdzą się również: fasola, bób, dynia, cukinia, szpinak, brokuł, burak ćwikłowy, papryka i oberżyna. Warzywa mogą być świeże, mrożone, marynowane lub kiszone (...) Przedwiośnie to znakomita pora na cięcie drzew i krzewów ozdobnych – jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dobrze wykonane cięcie ma na celu poprawę kondycji roślin, podkreślenie ich naturalnego pokroju