OGRODY ZIMĄ Wydawać by się mogło, że ogrody działkowe zimą są opuszczone i nic się w nich nie dzieje. Wcale to nie jest prawdą! Również w tym czasie spotkać tam można osoby, które upodobały sobie te miejsca na codzienne spacery (również z dziećmi na sankach), ale także np. „nordic walking" i bieganie na nartach

– ogrody są przecież wymarzone do takiej aktywności – znacznie spokojniejsze od miejskich ulic a nawet parków, z dużą ilością wygodnych alejek. Nie brakuje też osób dokarmiających zimą ptaki, które dzięki temu „przywiążą się" do ogrodu a wiosną i latem będą cennymi sprzymierzeńcami w zwalczaniu szkodników! Wizyty w ogrodzie w tym czasie mają też wymiar praktyczny – warto przecież sprawdzić stan roślin i założonych na nie zimowych zabezpieczeń. Doglądu wymagają także altany i urządzenia małej architektury na działce – jeśli coś uległo uszkodzeniu, jest okazja by dokonać choć doraźnej naprawy. No i jeszcze jeden, nie mniej ważny, argument – podziwiajmy zimą piękno działek i ogrodów, które w tym czasie jawią się nam w zupełnie innej, często niezwykle atrakcyjnej zimowej szacie!

Odwiedzajcie zimą ogrody! To przecież same korzyści!.