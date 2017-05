Wiosenne Ozdoby Już wczesną wiosną możemy podziwiać pierwsze kwiaty. Warto posadzić je na rabatach, balkonach, tarasach, a nawet w domu. Możemy wybierać wśród bratków, niezapominajek, laków, pierwiosnków, stokrotek i roślin cebulowych pędzonych w doniczkach. Kwitnące wcześnie rośliny warto łączyć w wielokolorowe kompozycje.

































Jak je pielęgnować? Wczesnowiosenne rośliny sadzimy w pojemnikach już w marcu. Uważamy jednak na przymrozki i w razie ryzyka ich wystąpienia osłaniamy rośliny agrowłókniną lub wstawiamy na noc do mieszkania. Na rabatach sadzimy je pod koniec marca lub na początku kwietnia. Wówczas ziemia jest nieco ogrzana i rośliny łatwiej się przyjmują. W ogrodzie wybieramy miejsca słoneczne lub półcieniste. Jedynie w przypadku bratka korzystniejsze jest miejsce półcieniste.

































Zestawienia mogą być harmonijne i ożywcze, np. pomarańczowe laki i żółte bratki w jednym koszu. Pięknie prezentują się też rośliny jednego gatunku posadzone obok siebie np. białe, różowe i bordowe stokrotki. Żółte narcyzy o małych kwiatach wyrastające pomiędzy niebieskimi bratkami to bardzo kontrastowe połączenie. Niebieskie niezapominajki, białe stokrotki oraz jasnofioletowe miniaturowe bratki zachwycą – to harmonijne zestawienie pełne spokoju. Jasnoróżowe tulipany z fioletowymi bratkami lub błękitnymi niezapominajkami są też bardzo urokliwe. Rośliny cebulowe w doniczkach będą idealną ozdobą także do wnętrz mieszkań. W czasie zakupów wybierzmy odmiany wielokwiatowe, np. narcyzów lub tulipanów, kwiaty będą rozwijać się stopniowo, dzięki czemu wydłuży się czas kwitnienia.

































Rośliny takie nie mają szczególnych wymagań co do podłoża, choć najkorzystniejsze jest wilgotne, lekko kwaśne i przepuszczalne. Kwitnienie wczesnowiosennych gatunków nie trwa zbyt długo i już pod koniec maja pojawia się coraz mniej kwiatów, które z czasem drobnieją. Większość z tych roślin trzeba usunąć, zastępując je innymi. Jedynie niektóre odmiany bratków mają na tyle dużo wigoru, aby przetrwać do lata i po zakończeniu kwitnienia roślin cebulowych mogą towarzyszyć gatunkom jednorocznym lub bylinom.



Więcej inspiracji w kwietniowym Działkowcu

Tekst: Małgorzata Śmigielska

Zdjęcia: Lilianna Sokołowska, Dominik Taraska