W Leśnej Dolinie Oto działka Anny i Stanisława Nowogrodzkich w ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie. Działka, która łączy w sobie piękno roślin ozdobnych, użyteczność drzew i krzewów owocowych oraz urok zadbanego warzywnika… Wszystko zaczęło się od chęci posiadania własnych, ekologicznych warzyw i owoców, i miejsca gdzie będzie można pożytecznie spędzić czas na łonie natury. I tak, w 2006 roku staliśmy się użytkownikami działki o powierzchni 370 m² w ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie. Usytuowanie ogrodu otoczonego lasem, z dala od miejskiego zgiełku jest dodatkową zaletą i gwarancją wspaniałego wypoczynku.

Działka była zaniedbana, więc od razu zabraliśmy się do pracy. Zaczęliśmy od rozbiórki mało estetycznego tunelu foliowego. Stare, duże drzewa, które zacieniały działkę zostały wycięte. Posadziliśmy pierwsze własne rośliny. W następnym roku przyszedł czas na remont murowanej altany. K ażda wyprawa do centrum ogrodniczego owocowała tym, że wracaliśmy z jakimś nowym ogrodniczym rarytasem. Ponieważ roślin wciąż przybywało, pojawiła się potrzeba tworzenia nowych rabat, i tak część użytkowa została połączona z częścią ozdobną. Teraz w bliskim sąsiedztwie drzew owocowych rosną gatunki ozdobne i kwiaty. Dwa lata temu udało się wygospodarować miejsce na oczko wodne. Tuż przy oczku, wkomponowana w zieleń stoi duża pergola z ławeczką, ulubione miejsce odpoczynku.W pobliżu pergoli jest niewielkie wrzosowisko. Kilka ciekawych odmian wrzosów sąsiaduje m.in. ze złotym żywotnikiem, kostrzewą siną, czerwoną trawą – imperatą cylindryczną ‘Red Baron’. Odmiany wrzosów zostały tak dobrane, aby różniły się porą kwitnienia i barwą ulistnienia. Pierwsze zakwitają już w lipcu, a ostatnie w październiku. Przez cały sezon nasza działka jest pełna barw i zapachów. Począwszy od wczesnej wiosny, kiedy królują pierwiosnki, tulipany, floksy szydlaste i bratki. Latem oczy cieszą urzekające zapachami lilie w wielu kolorach, powojniki, dalie, jeżówki. Rabaty uzupełniamy roślinami jednorocznymi. W tym roku wszystkie pochodzą z własnych nasion i rozsad. Przez cały sezon ozdobne są żurawki i trawy, które są świetnym tłem dla innych roślin i uzupełnieniem rabat. Nasz mały zielony zakątek jest rajem dla pszczół i innych owadów, które latem szczególnie oblegają lawendę, wrzosy, jeżówki i kwitnące zioła. W minisadzie i warzywniku Część krzewów owocowych została tak posadzona, aby oprócz funkcji użytecznej, była też ozdobą. Tak jest z jagodą goji, prowadzoną w formie drzewka, której długie pędy ciekawie przewieszają się nad rabatą. Odmiana New Big ma bardzo smaczne owoce. Obok bukszpanowej alei wiodącej do altany powstał jagodnik. Borówki amerykańskie rosną w towarzystwie żurawiny, która wyściela przestrzeń pomiędzy nimi jak zielony, gęsty dywan.Połączenie tych roślin bardzo ciekawie prezentuje się jesienią, kiedy ich liście zaczynają się przebarwiać. Przez cały sezon nasza działka jest źródłem świeżych warzyw i ziół. W niewielkim tunelu foliowym uprawiamy pomidory i paprykę, a w okresie wczesnowiosennym sałatę, rzodkiewkę i rozsady kwiatów jednorocznych. Własne osiągnięcia Wszystkie prace na działce wykonujemy sami. Mąż dba o trawnik, zajmuje się formowaniem krzewów ozdobnych, wykonuje cięższe prace. Wybudował całą architekturę ogrodową (trejaże, płotki, pergole, budki dla ptaków, wierzbowe kule). Ja dbam o warzywnik, krzewy i drzewa owocowe. Po 9 latach ciągłej metamorfozy nasza działka świetnie łączy funkcję użytkową i ozdobną. Chociaż część ozdobno-rekreacyjna została znacznie rozbudowana, to wciąż na pierwszym miejscu jest uprawa warzyw i owoców. Każdy ogród to niekończące się dzieło, wymagające ciągłych zmian i poprawek. Co roku coś nowego wprowadzamy, zmieniamy, poprawiamy, aby było bardziej praktycznie, a posadzone obok siebie rośliny ładnie ze sobą wyglądały. Mamy po czterdzieści kilka lat, mnóstwo planów i marzeń ogrodniczych. Czy wszystkie uda się zrealizować? W najbliższym sezonie chcemy powiększyć taras i stworzyć dużą, bylinową rabatę z różnymi odmianami traw i iglaków. Mamy nadzieję, że nigdy nie skończą się nam pomysły i zapał do zmieniania naszego zielonego zakątka, który jest dla nas odskocznią od codzienności i wielką pasją. A pielęgnacja roślin daje dużo radości i jest świetną formą relaksu i aktywnego wypoczynku. Anna i Stanisław Nowogrodzcy