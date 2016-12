Ogród spełnionych marzeń

"Ogród spełnionych marzeń" - taka tabliczka dekoruje furtkę i zaprasza do ogrodu, który jest efektem wspólnej pracy całej rodziny przez 25 lat. W ogrodzie można znalezć wiele ścieżek i uroczych zakątków, które prowadzą gościa w coraz to nowe miejsca. Aby wszystko pięknie wyglądało i rosło w ogrodzie trzeba poświęcić trochę czasu i serca. Ja jako "miłośniczka ogrodu" poprzez pasję i pracę realizuję własne ogrodowe projekty.

Z ogromną przyjemnością zapraszam do naszego ogrodu do przyjrzenia się z bliska roślinom, które postanowiły zagościć w ogrodzie. Trudno jest opisać własny ogród. Dla mnie jest oazą, spokoju, wytchnieniem i radością, a mimo że ogrodem zajmuję się długo, ciągle uczę się na błędach. Mój ogród w skrócie... budzi mnie śpiewem ptaków o poranku, daje chwile wytchnienia na każdy dzień. Po trochu rustykalny, wiejski – ogród żeby cieszył musi być wciąż tworzony, zmieniany, dopasowany dla całej rodziny. Jest taki nasz, stworzony własnymi pomysłami i własną pracą. Aby wszystko co roku tak pięknie wyglądało i rosło w ogrodzie trzeba poświęcić swojego czasu i serca. Ja nie widzę końca urządzania naszego ogrodu – sama rozsadzam własne byliny. Ogród kwiatowy wymaga sporej pracy, jednak jego piękno z czasem wynagrodzi nam nasz wysiłek włożony w pielęgnację roślin. Zanim założymy nasz ogród, musimy pomyśleć o rozmieszczeniu roślin czyli przygotować plan obsadzeń. Ogród powinien nam służyć do wypoczynku i miłego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym i przyjaciół na łonie natury, przy blasku i zachodzie słońca, kropli deszczu, odpoczywając i rozmyślając przy śpiewie ptaków, widoczków na piękne kolorowe kobierce kwiatów. A do tego unoszących wonnych zapachów kwiatowych dodaje nam energii i siły na każdy kolejny dzień. W ogrodzie oprócz roślin ozdobnych powinno znaleźć się miejsce na kącik sadowniczy oraz wszystkie warzywa i zioła niezbędne potrzebne do kuchni. Serce się raduje gdy po roku starań i pielęgnacji nasz ogród odwdzięczy nam się tym co ma w sobie najpiękniejszego, to motywuje do dalszej pracy i nauki, by z roku na rok udoskonalić to co tworzymy oraz poznawać nowe rośliny i kolekcjonować je w swoim ogrodzie. Grażyna Szlosarek