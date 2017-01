Zimowe piękno bylin Wiele pośród przekwitłych bylinowych kwiatostanów, owocostanów, a nawet liści jest dekoracyjnych zimą. Należą tu owocostany np. Języczek, przegorzanów, jeżówek, rudbekii, a przede wszystkim rozmaitych traw. Urokliwie na nich zatrzymuje się szron, szadź, śnieg.

Zaschnięte pędy i liście stanowią naturalne okrycie na zimę. Na tych zaschniętych częściach lepiej i dłużej utrzymuje się śnieg – dobra zimowa izolacja. Takie resztki chronią nie tylko przed mrozem, ale i przed wilgocią, która dla wielu gatunków zimą jest szkodliwa. Okryta suchymi liśćmi gleba wolniej, ale w sposób stabilny, ogrzewa się wiosną, więc przyczynia się również do tego, że rośliny mają mniejszą skłonność do przedwczesnego rozwoju wegetacji.

Liście i suche pędy to schronienie dla pożytecznych zwierząt. Zimują tam m.in. owady, które są drapieżnikami żywiącymi się szkodnikami – na przykład biedronki. Pożywieniem larw i dorosłych biedronek są mszyce, czerwce i niektóre roztocza. Larwa biedronki pożera do 2000 mszyc w czasie 30–60 dni. Owoce i nasiona pozostawione na zimę stanowią cenny i urozmaicony pokarm dla ptaków i drobnych ssaków. To ciekawe Gałęzie i zaschnięte pędy, zrzucone na stos, w miejscu mało uczęszczanym w ogrodzie, to także schronienie dla małych zwierząt np. jeży zapadających w sen zimowy. Jeże lubią przebywać w ogrodach, żywią się owadami, dżdżownicami, których szukają w ściółce. Do innych pożytecznych drapieżników zimujących w ściółce należą jaszczurki, zaskrońce (pożyteczne i niegroźne) i ropuchy. (źródło "Działkowiec" 1/2017)