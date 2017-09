Babie lato

Gdy większość letnich kwiatów już przekwitnie i zaczynają się chłodne wieczory, na scenę wchodzą jesienne elegantki. Byliny przede wszystkim Najbardziej znane jesienne gwiazdy, kwitnące aż do mrozów, to astry… fioletowe, niebieskawe, ciemnoróżowe, bordowe, białe. Uwielbiają je pszczoły, które zbierają z nich pyłek i nektar. Pszczoły chętnie odwiedzą też kwiatostany rozchodnika ogrodowego 'Herbstfreude'. W październiku kwitnie nadal żółta, wysoka rudbekia błyskotliwa. Ozdobą jesiennego ogrodu są także dzielżany, zimowity. Mocnym jesiennym akcentem są złote nawłocie, ale wycinajmy przekwitłe kwiatostany, aby się nadmiernie nie rozsiewały.

Czas traw Ważnym uzupełnieniem jesiennych kwiatów są trawy ozdobne. Jesienne trawy szumią długimi, powoli zasychającymi już liśćmi. Pomiędzy nimi srebrzą się puszyste kwiatostany miskanta chińskiego, cukrowego i olbrzymiego. Będą dekoracyjne jeszcze w czasie zimy. Przepiękne są też niższe trawy o puszystych kwiatostanach, jak rozplenica japońska. Krzewy i krzewinki Jesień to pora wielobarwnych, słodko pachnących miodem wrzosowisk. W słonecznych miejscach, na kwaśnych glebach, wspaniale rozwijają się całe dywany wrzosu pospolitego w różnych odcieniach różu, fioletu, purpury, karminu, a także w bieli. Odmiany wrzosów, które mają barwne, żółto-pomarańczowe liście, są interesujące niemal przez cały rok, np. 'Boskoop', 'Con Brio', 'Firefly' i 'Wickwar Flame'. Wśród kwitnących krzewów królują hortensje bukietowe. Rozkwitają już latem, ale do późnej jesieni ich kwiatostany są dekoracyjne, stopniowo przybierając różowawy kolor. Bardzo długo kwitnie ketmia syryjska – od sierpnia do października. Warto pamiętać, że wymaga ona zabezpieczenia zimowego. Owocowe dopełnienie Doskonałym towarzystwem dla kwitnących jesienią bylin, krzewów, krzewinek i traw są gatunki ozdobne z owoców. Kuliste jabłuszka mają jabłonie ozdobne. Można z nich zrobić słodkie przetwory. Z jesienią kojarzą się też owoce jarzębów: białe owoce ma jarząb kaszmirski, żółte – jarząb Arnolda 'Golden Wonder', czerwonopomarańczowe – jarząb pospolity, j. mączny i j. szwedzki, czerwone zaś – jarząb turyngski. Drobne kuleczki, ale za to w ogromnej ilości okrywają krzewy ognika. Czerwone i jadalne owoce ma róża pomarszczona i róża dzika. Purpurowo-pomarańczowe owoce o fantazyjnym kształcie zdobią trzmielinę pospolitą i płaskoogonkową.

Agnieszka Waszak (źródło: działkowiec 9/2017)