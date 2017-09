Modny Korten

Rdzawy koloryt i chropowata faktura to charakterystyczne elementy blachy, która od kilkunastu już lat podbija serca projektantów prawie z każdej dziedziny. Korten, cor-ten, blacha kortenowska, ten gatunek stali spotkać można pod różnymi nazwami. Jest to trwały materiał, wyróżniający się podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, co daje nieograniczone możliwości wykorzystania go zarówno w przestrzeni zamkniętej jak i otwartej.

Naturalna patyna Rdzawy kolor blachy powstaje na skutek reakcji pierwiastków stopowych stali – miedzi (to dzięki niej głównie zawdzięcza koloryt), chromu, niklu i fosforu, ze środowiskiem zewnętrznym – powietrzem, światłem, wodą, który staje się jednocześnie jej zabezpieczeniem antykorozyjnym. Materiał ten nie potrzebuje żadnej dodatkowej ochrony. Dzięki temu powłoka kortenu jest w pełni szczelna i trwała – nadaje się do każdego środowiska. Należy jednak pamiętać, że korten nie powinien stykać się z innymi metalami – może u nich wywołać korozję. Warto więc mocować go łącznikami nierdzewnymi, a najlepiej metodą spawalniczą. Należy mieć również na uwadze, fakt, że blacha „barwi”, tzn. spływająca z niej woda, może zmieniać koloryt podłoża na rudawy. Wskazane jest na otwartej przestrzeni otaczanie elementów kortenu żwirem. Zmienny kolor Dzięki procesowi utleniania, stal kortenowska uważana jest za żywy materiał, który zmienia się w ciągu lat – w zależności od kształtu przedmiotu i środowiska w jakim występuje. Jego wyjściowym kolorem jest szary, następnie staje się pomarańczowy, a w końcu ziemistobrązowy. Nad morzem, ze względu na duże stężenie soli w powietrzu, może utleniać się inaczej – pozostaje zazwyczaj pomarańczowy. Zastosowanie Blachą kortenowską spotkać można zazwyczaj w przestrzeni miejskiej, jako: okładzina ścian budynków, dekoracje przestrzenne (m.in. rzeźby) a także w postaci małej architektury – latarni, donic, schodów, ławek. Coraz częściej jest ona także wykorzystywana w prywatnych ogrodach. Ze względu na swój ziemisty koloryt, doskonale łączy się z naturalnymi elementami – roślinnością, drewnem, kamieniem, wodą i cegłą. Z kortenu wykonywane są zarówno duże elementy konstrukcyjne, np. pergole, jak i małe, np. ozdobne ścianki działowe, misy na wodę, paleniska, kominki i donice rabatowe. Warto wiedzieć Stal kortenowa sprzedawana jest bez rdzawego nalotu. Tylko świeża, szara blacha nadaje się do obróbki, np. profilowania. Później następuje jej okres stabilizacji – „dojrzewania”, nadający materiałowi barwę brązową. Ceny

Blacha sprzedawana jest o różnych grubościach: 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm 1 płytka z blachy 2 mm, wym. 30 cm x 30 cm – 30,00 zł Anna Skalska-Bogucka (źródło 9/2017 "MO")