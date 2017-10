Wrzosy - Urok Natury

Do rodziny wrzosowatych należą nie tylko znane wrzosy i kwitnące wiosną wrzośce, ale także lubiane azalie i różaneczniki. Oto inspirujące przykłady z zastosowaniem tych roślin z Waszych działek i ogrodów… Na działce warto w trawniku usypać niewielki pagórek, który zostanie obsadzony m.in. wrzosami. To dobry pomysł na stanowiskach z gliniastą i podmokłą glebą, gdyż wrzosy lubią podłoże przepuszczalne i kwaśne. Na jesiennej rabacie piękną dekoracją jest też trawa ozdobna – imperata cylindryczna ‘Red Baron’ przebarwiona na czerwono.

Wrzosy mogą być także zastosowane jako obwódka rabaty. Stworzą zwarte i zadbane poduchy, gdy corocznie będziemy je ciąć wiosną, pod koniec kwietnia lub w pierwszej połowie maja. Dla zachowania zwartego pokroju potrzebują także słonecznego stanowiska.

Wrzosy to idealne krzewinki do tworzenia naturalistycznych ogrodów przypominających wrzosowiska, te występujące w przyrodzie. Warto w ogrodzie malowniczo ukształtować teren, tworząc wzniesienia i dolinki z kępami wrzosów i karłowymi iglakami.

Wrzosy to bardzo dobre uzupełnienie rabat. Posadzone na ich brzegu będą miały dużo światła, a gdy zakwitną, będą dobrze widoczne – inne rośliny ich nie przysłonią. Gdy w jesiennym ogrodzie już coraz mniej jest kwiatów, to pierwsze skrzypce zagrają długo kwitnące wrzosy. Odmiany z grupy pączkowych są bardzo trwałe i zdobią rabaty nawet zimą. Ich uzupełnieniem mogą być iglaki i klony palmowe.