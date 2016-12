Polacy znów adoptują pszczoły! Wystartowała czwarta edycja organizowanej przez Greenpeace ogólnopolskiej akcji społecznej „Adoptuj pszczołę” (adoptujpszczole.pl). Celem tegorocznej edycji jest Polska Przyjazna Pszczołom, czyli działania, które sprawią, że nasz kraj będzie wolny od toksycznych dla pszczół pestycydów, wprowadzone zostaną przepisy chroniące owady zapylające, a ich stan będzie regularnie monitorowany. Dzięki akcji „Adoptuj pszczołę” w całej Polsce trwają badania naukowe nad owadami zapylającymi, które sprawdzają, co im szkodzi, a co jest dla nich korzystne.

W ciągu tych trzech lat powstał wielki ruch tysięcy osób aktywnie pomagających pszczołom. To szczególnie ważne, bo pszczołom zawdzięczamy co trzecią łyżkę tego, co jemy, a rolnicy zyskują na ich pracy ponad 4 mld złotych rocznie. Aby wziąć udział w akcji „Adoptuj pszczołę", należy wejść na stronę www.adoptujpszczole.pl i wirtualnie „adoptować" dowolną liczbę pszczół. Pszczoły można adoptować do 11 października. O akcji „Adoptuj pszczołę” Dotychczas dzięki „Adoptuj pszczołę” w całym kraju powstało 100 „pięciogwiazdkowych” hoteli dla dziko żyjących owadów zapylających, a dziesiątki innych powstają w prywatnych ogródkach, szkołach i przedszkolach. Adoptuj pszczołę to także starania, by w środowisku było jak najmniej szkodliwych dla pszczół substancji, w tym szczególnie najbardziej toksycznych dla nich pestycydów. W odpowiedzi na masowe zatrucie milionów pszczół w gminie Wschowa, dzięki tysiącom osób, które wzięły udział w akcji, udało się odbudować pszczelą populację w tym regionie, a aby nowym pszczołom żyło się tam naprawdę dobrze i bezpiecznie, powstała łąka kwietna, zasadzone zostało ponad 250 drzew i krzewów miododajnych. Lokalni rolnicy i przedstawiciele samorządu terytorialnego przeszli szkolenia dotyczące pielęgnacji zieleni i prowadzenia upraw w sposób przyjazny pszczołom. Działaniom lokalnym towarzyszą również projekty ogólnopolskie - między innymi testowanie upraw atrakcyjnych dla pszczół pod kątem trujących pestycydów i opracowania naukowe, które pokazują nie tylko, jakie problemy mają pszczoły w Polsce, ale też dlaczego i w jaki sposób najlepiej można im pomóc, odpowiednio zmieniając polskie prawodawstwo. We współpracy z naukowcami i przyrodnikami w całej Polsce trwają też badania naukowe nad owadami zapylającymi, czyli Wielki Spis zapylaczy. Część badań prowadzona jest w nowatorskim modelu nauki obywatelskiej, dzięki czemu każdy może wziąć udział w badaniach i pomóc naukowcom. Dotychczas w projekt zaangażowało się prawie 3000 osób, co oznacza, że badanie miało zasięg niemożliwy do osiągnięcia w przypadku tradycyjnych badań, prowadzonych przez wąską grupę naukowców. Badanie będzie kontynuowane, aby zapewnić badaczom możliwość monitorowania zmian, jakie zachodzą w różnych regionach Polski w czasie. Nauka wspierana przez społeczność to rozwiązanie, które daje nadzieję na lepsze poznanie sytuacji pszczół w Polsce. Wielki Spis Zapylaczy musi być kontynuowany, a czwarta edycja „Adoptuj pszczołę” może to umożliwić.