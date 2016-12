GREENPEACE: WYCOFAJMY PESTYCYDY SZKODLIWE DLA PSZCZÓŁ! Cztery pestycydy najbardziej niebezpieczne dla owadów zapylających powinny zostać objęte całkowitym zakazem stosowania. Wskazują na to wyniki najnowszych badań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz niedawna decyzja Komisji Europejskiej - organizacje ekologiczne i europejskie zrzeszenie pszczelarzy wystosowały w tej sprawie apel do Komisarza UE ds. Zdrowia. W liście wysłanym 5 grudnia do komisarza Vytenisa Andriukaitisa organizacje Greenpeace, PAN Europe (Europejska Sieć Działań przeciw Pestycydom) i Bee Life (europejskie zrzeszenie organizacji pszczelarskich) zwróciły się z apelem o natychmiastowe wycofanie unijnej autoryzacji na stosowanie czterech szkodliwych dla pszczół i ludzi pestycydów (imidaklopridu, klotianidyny, fipronilu i tiametoksamu). – Dowody na to, że pestycydy te są bardzo toksyczne i szkodzą pszczołom, znamy już od dawna. Pszczoły pełnią bardzo ważną rolę w zapylaniu wielu roślin. Jeśli stracimy pszczoły, będzie to potężny cios dla ludzi i środowiska. Komisja Europejska powinna natychmiast zakazać wszystkich środków chemicznych, które są tak wielkim zagrożeniem dla naszego ekosystemu – powiedziała Katarzyna Jagiełło, ekspertka Greenpeace Polska ds. Rolnictwa ekologicznego i koordynatorka kampanii "Adoptuj pszczołę". – Komisja Europejska i kraje członkowskie UE odwlekają moment wprowadzenia zakazów na wymienione substancje, a procedury potwierdzające zagrożenie są przeciągane ponad miarę. Dowody są jednak jednoznaczne: neonikotynoidy są szkodliwe dla pszczół i całego ekosystemu. Już najwyższy czas na wycofanie tych substancji z użycia – powiedział Martin Dermine z PAN Europe. – Od dwudziestu lat pszczelarze mówią o szkodliwości neonikotynoidów dla środowiska. Dowody naukowe na to, jakie ryzyko stwarzają te substancje, mieliśmy już w roku 2000. Obecnie EFSA potwierdza nasze stanowisko. Mamy nadzieję, że kraje członkowskie zaufają naukowemu autorytetowi EFSA oraz doświadczeniu pszczelarzy. Im szybciej wycofamy się ze stosowania tych pestycydów, tym większe mamy szanse na zrównoważone rolnictwo – powiedział Francesco Panella, prezes organizacji Bee Life. Unijna Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności ma poinformować o swoim stanowisku na temat czterech szkodliwych pestycydów podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, którego obrady zaczynają się 6 grudnia. Fot.: Shutterscock.com/Tarbell Studio Photo